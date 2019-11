Ärztemangel: Herzsportgruppen stehen vor dem Aus

An Rhein und Ruhr. Akutes Problem in Oberhausen. Die Mediziner sind Mangelware. Gruppen suchen händeringend Unterstützung, weil sie sonst nicht bestehen können.

Sanfte Bewegungen und ein moderates Ausdauertraining: Wer nach einem Herzinfarkt, Herztransplantation oder einer Bypassoperation wieder auf die Beine kommen möchte, kann seinen Körper in einer Herzsportgruppe Gutes tun. Dieses Reha-Sport-Angebot nutzen Hunderttausende Menschen in Deutschland. Doch in vielen Städten auch an Rhein und Ruhr stehen diese Herzsportgruppen vor dem Aus, weil Ärzte fehlen. Denn: Die Anwesenheit der Mediziner ist bislang Pflicht.

Ein Beispiel aus Oberhausen: Nachdem das Katholische Klinikum Oberhausen (KKO) von der Schweizer Ameos Holding AG übernommen worden ist, fallen die Herzsportkurse zum 31. Dezember 2019 ersatzlos weg.

TC 69 Sterkrade würde gern helfen

Der Turnclub Sterkrade 1869 (TC 69), selbst Anbieter von Herzsportkursen, würde gern helfen und weitere Kurse anbieten. Allein: Es fehlen Ärzte. Peter Räkow, Übungsleiter für Herzsport beim TC 69, zufolge suchen 200 Herzsportler somit eine neue Heimat. Der Oberhausener Verein könnte vier zusätzliche Trainingseinheiten anbieten. „Trotz intensiver Suche nach Ärzten haben wir keinen Erfolg“, sagt der überaus engagierte Trainer. Auch der Landessportbund NRW bestätigt auf Anfrage der NRZ, dass viele Vereine und Gruppen händeringend Ärzte suchen.

Jürgen Hüskes und Karin Peters genießen das Training. Wäre kein Arzt da, könnte es diesen Kurs nicht geben. Foto: Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Bisher sind die Rahmenbedingungen so, dass Herzsportgruppen mit bis zu 20 Teilnehmern neben einem Übungsleiter zwingend einen Arzt zur Betreuung der Teilnehmer brauchen.

Peter Räkow erläutert das Problem: Praktizierende Ärzte haben einen stressigen Alltag und kaum Bereitschaft, darüber hinaus zusätzlich Freizeit für Herzsportgruppen zu opfern. Optimal wären also verrentete Ärzte. Nur: „Ärzte sind nicht so früh in Rente“, sagt Räkow. Studium, Aus- und Fortbildung seien langwierig, Ärzte seien noch mit 67 oder 70 „an der Schüppe“. Und: Viele Ärzte haben dann, wenn sie in Rente sind, keine Lust, sich dauerhaft, Woche für Woche, zu binden.

Arzt misst den Blutdruck zu Beginn

Nach Auskunft des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) sei die Anwesenheit eines Arztes nötig, um abgestimmte Übungen festzulegen, zu Trainingsbeginn durch Blutdruckmessungen die Belastbarkeit der Teilnehmenden festzustellen und diese in der Trainingsgestaltung zu berücksichtigen. Diese Vorschrift gilt nur für Herzsportgruppen, bei anderen Rehabilitationssportgruppen ist die Anwesenheit eines Arztes nicht vorgegeben.

Vor zwei Jahren gab es eine Erleichterung für Herzsportgruppen, seitdem darf ein Arzt in Mehrfachturnhallen gleichzeitig bis zu drei (statt nur einer) Herzsportgruppen betreuen.

Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR) weiß um das Problem und will gegensteuern. „Es ist tatsächlich so, dass der Ärztemangel für die ambulanten Herzgruppen ein immer größeres Problem wird“, bestätigt Gunnar Thome, Präsidiumsmitglied beim DGPR. Eine Arbeitsgruppe hat sich im vergangenen Jahr mit dem Thema beschäftigt und Lösungen erarbeitet.

Reanimation kommt ganz selten vor

Demzufolge sollen Herzsportgruppen in drei Kategorien unterteilt werden. Abhängig vom Schweregrad der Erkrankungen können die Patienten an unterschiedlichen Herzsportgruppen teilnehmen. Diejenigen, die seit mindestens einem Jahr nach einer Erkrankung oder Operation stabil sind, könnten an einer leistungsfähigeren Gruppe teilnehmen, in der dann kein Arzt mehr verpflichtend eingesetzt werden muss.

Dr. Claudia Neumann-Alkemper (rechts) misst bei Dieter Trellenkamp in der Sporthalle in Sterkrade den Blutdruck. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

In der Gruppe mit einem mittleren Risiko, die innerhalb der ersten zwölf Monate nach einem Akutfall durch unsichere körperliche Alltagsaktivitäten auffallen, könnte ein Arzt je nach Erfordernis eingesetzt werden. Der Arzt würde in dem Fall mit dem Übungsleiter abstimmen, wann er in der Gruppe für Beratungen anwesend ist. In der Gruppe mit dem schwersten Risiko hingegen müsste auch zukünftig weiterhin ein Arzt anwesend sein. Noch handelt es sich um ein Modellprojekt, verbindlich wird die neue Gruppeneinteilung erst, wenn die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation dafür eine neue Rahmenvereinbarung abschließt.

Von der Idee, Rettungssanitäter statt Ärzte für die Gruppen einzusetzen, hält die DGPR nichts. Der Arzt agiere eher als Berater, nicht zum reanimieren, lautet die Begründung. Eine Reanimation sei „um Glück äußerst selten“, so Thome. Das bestätigt auch Peter Räkow. In seinen Kursen habe noch nie jemand wiederbelebt werden müssen. Für die mittlere Risikogruppe liegt laut DGPR das Risiko des plötzlichen Herztods bei 0,13 bis 0,61 pro 100.000 Trainingsstunden.

Sollten Ärzte den TC 69 unterstützen wollen, können sie sich bei Peter Räkow unter p.raekow@tc69 oder in der Geschäftsstelle unter 208-669397 melden. Weitere Infos gibt es auch beim Landessportbund unter lsb-nrw.de.