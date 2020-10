Ärztekammern gehen gegen pauschale Maskenpflicht-Atteste vor

An Rhein und Ruhr Manche Mediziner sind Corona-Skeptiker. Sie befreien Schüler mit Attesten von der Maskenpflicht, ohne dass es dafür einen Grund gibt.

Anfang September erhält Karsten Rudolph einen Anruf von einer Bekannten aus Hagen. Sie ist Rektorin einer Hauptschule und sie ist verwundert. Einige ihrer Schüler haben ein Attest vorgelegt, das sie von der Maskenpflicht befreit. Ausgestellt wurden die Atteste allerdings von einem Arzt in Bochum. Rudolph ist SPD-Landtagsabgeordneter für den Bochumer Süden. Er recherchiert zu dem Mediziner und stößt auf eine Gruppe Corona-Skeptiker. Offenbar hat der Arzt die Atteste aus Überzeugung und nicht aus medizinischer Notwendigkeit ausgestellt.

Der Bochumer Hausarzt ist Unterstützer eines Vereins namens „Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie“ (MWGFD), der von Kritikern der Hygiene-Maßnahmen gegründet wurde. Auf einem Blog im Internet spricht sich der Arzt für ein Ende der „Hygiene-Diktatur“, eine Beendigung der Maskenpflicht und einen Stopp der Corona-Testungen aus. Er soll, wie andere Mediziner auch, auf der Seite des Vereins als ärztlicher Kontakt genannt worden sein, um an ein Attest für eine Befreiung von der Maskenpflicht zu gelangen. Der entsprechende Link wurde mittlerweile gelöscht.

Keine klaren Regelungen

Rudolph stellt eine kleine Anfrage an die Landesregierung. Was die Landesregierung gegen Ärzte unternehme, die ohne Konsultation Atteste ausstellten? Das Landesgesundheitsministerium habe keine Möglichkeit „unmittelbar gegen Ärzte vorzugehen“, heißt es in der Antwort. Jedoch habe man die Ärztekammern als Berufsaufsicht aufgefordert, solche Mediziner anzuschreiben.

Tatsächlich gibt es laut der Ärztekammer Nordrhein keine klaren Regelungen für Atteste wie etwa eine Liste von Krankheiten, die eine Befreiung von der Maskenpflicht zwingend erforderlich machen. „Es liegt im Ermessen des Arztes“, räumt eine Sprecherin ein. Die Ausstellung von Blanko-Attesten sei aber nicht möglich. Ärzte die ohne vorherige Untersuchung oder ohne triftigen Grund von der Maskenpflicht entbänden, verstießen gegen die Berufsordnung und könnten mit einer Rüge inklusive eines Bußgeldes belegt werden.

17 Beschwerden gegen Mediziner im Kammerbezirk Nordrhein

Aktuell lägen der Ärztekammer Nordrhein 17 Beschwerden gegen Mediziner wegen der Ausstellung von Attesten vor. Gegen einen Arzt, der auf seiner Homepage mit Attesten geworben hatte, habe man eine Art Unterlassungserklärung erwirkt. Auch der Bochumer Arzt ist bereits von der zuständigen Ärztekammer Westfalen-Lippe angeschrieben worden.

Karsten Rudolph reicht das nicht aus. Er sieht die Landesregierung in der Pflicht. „Wer , hat auch eine Sorgfaltspflicht.“ So müsse geklärt werden, wer überhaupt berechtigt sei, Atteste auszustellen, ob dazu beispielsweise Heilpraktiker zählten. „Es müsste eigentlich eine einheitliche Verfügung geben“, so der Sozialdemokrat.

Oberverwaltungsgericht schafft Klarheit

Was Form und Inhalt der Atteste betrifft, hat das Oberverwaltungsgericht Münster bereits Ende September für Klarheit gesorgt: Es wies eine Beschwerde zweier Schüler aus Bocholt zurück, die von der Maskenpflicht auf dem Schulhof und in den Unterrichtsräumen befreit werden wollten.

Die beiden Jugendlichen hatten laut Gericht jeweils zwei gleichlautende ärztliche Bescheinigungen eingereicht. In der ersten hieß es, das Tragen einer Maske sei aus gesundheitlicher Sicht nicht zu befürworten, weil dadurch Konzentration, Aufmerksamkeit und Lernerfolg negativ beeinflusst würden, im zweiten Attest war pauschal die Rede davon, dass die beiden aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit werden müssten.

Mehrheit der Lehrer für Masken im Unterricht

Die Schulleitung hatte diese Atteste nicht anerkannt. Zu Recht, befand das Oberverwaltungsgericht in einem Eilentscheid. Aus dem Attest müsse sich ergeben, „welche konkret zu benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Grund der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Schule alsbald zu erwarten seien und woraus diese im Einzelnen resultierten“, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts. Relevante Vorerkrankungen müssten konkret genannt werden, darüber hinaus müsse „im Regelfall“ erkennbar sein, wie der das Attest ausstellende Arzt zu seiner Einschätzung gelangt sei (AZ: 13 B 1368/20).

Für viele Lehrer dürften die Klarstellungen beruhigend sein. In einer Umfrage der Gewerkschaft GEW hatten sich Mitte September drei von vier Befragten für die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Unterricht ausgesprochen, solange es keine besseren Schutzmaßnahmen gibt. Mit den steigenden Infektionszahlen geschieht das jetzt nach den Herbstferien an den weiterführenden Schulen.

Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts sei die Zahl der Anfragen von verunsicherten Schulleitern zurückgegangen, so eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf. Zuvor habe es zwischen 15 und 20 Nachfragen von Schulleitern wegen ärztlicher Atteste gegeben. Nun habe sich die Lage „etwas entspannt“.