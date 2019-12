An Rhein und Ruhr. Jährlich werden in NRW mehr als 7000 Menschen wegen Fettleibigkeit operiert. Die BKK fordert eine Kennzeichnung für dick machende Lebensmittel.

Adipositas: Zahl der Magen-OPs in NRW hat sich verdreifacht

Je dichter besiedelt die Stadt, desto dicker die Kinder und Jugendlichen – darauf weist der Landesverband Nordwest der Betriebskrankenkassen (BKK) hin. Zudem steigt die Zahl der Magen-Operationen im Erwachsenenalter.

In der Stadt gibt es mehr dicke Kinder als auf dem Land

In Städten sei das Risiko, schon als Kind an Adipositas zu leiden um bis zu 30 Prozent höher, so die BKK. 2018 waren von den Drei- bis Sechsjährigen in NRW knapp 13.700 (2,3 %) stark übergewichtig, bei den Elf- bis 13-jährigen waren es 29.000 (6,5 %). Bei den Jugendlichen von 13 bis 18 sinkt der Wert wieder auf 4 Prozent. Unterm Strich sind in NRW insgesamt rund 117.000 Kinder und Jugendliche übergewichtig oder adipös, so die BKK.

Eine gute Nachricht gibt es immerhin: Die Zahl der dicken Kinder in NRW stagniert seit etwa fünf Jahren. Dennoch sind immer noch knapp 120.000 Kinder und Jugendliche betroffen. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Dirk Janssen vom Landesvorstand der BKK fordert daher Konsequenzen des Gesetzgebers, die jetzt vereinbarte freiwillige Kennzeichnung durch die Hersteller reiche bei weitem nicht: „Warum sollte Cola-Fabrikant A freiwillig sein Produkt als ungesund kennzeichnen, wenn Fabrikant B das nicht macht? Es ist nicht zu akzeptieren, dass der Verbraucherschutz in Deutschland einen schlechteren Stellenwert hat als anderswo. Die Bundesregierung muss sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass dies verbindlich passiert.“

Der Krankenkassenchef hat gute Gründe, zu mahnen: Der Kampf gegen die Adipositas wird für die Krankenkassen immer teurer. Im Erwachsenenalter hat die Zahl der Operationen dramatisch zugenommen, so die weiteren Auswertungen der BKK. Die Zahl der operativen Eingriffe aufgrund von Adipositas von 2009 bis 2019 in NRW hat sich verdreifacht – von etwas über 2000 Operationen pro Jahr in 2009 auf mehr als 7000 im Jahr 2018.

BKK-Landesvorstand: Ecuador ist in der Kennzeichnungspflicht weiter als Deutschland

Bei solchen Operationen wird ein Magenballon eingesetzt, ein Magenband oder der Magen wird verkleinert. Damit es gar nicht so weit kommt, ist es wichtig, frühzeitig Spaß an Bewegung und gesunder Ernährung zu vermitteln, rät die BKK.

Verbraucher müssen beim Einkauf erkennen können, was sie in den Einkaufswagen legen. Dirk Janssen, stellv. Vorstand des BKK-Landesverbandes Nordwest: „Die bisherigen Inhaltsstoffangaben können nur mit der Lupe und mit Kenntnissen in der Lebensmittelchemie gelesen und verstanden werden. Wir begrüßen daher die von der Bundesregierung beschlossene Lebensmittelkennzeichnung mit dem Nutri-Score.“

Der sogenannte "Nutri-Score", eine farbliche Nährwertkennzeichnung soll künftig dem Verbraucher zeigen, wie gesund die Lebensmittel sind, die er einkauft. Die Kennzeichnung ist zum Leidwesen der Krankenkassen jedoch freiwillig. Foto: Patrick Pleul / dpa

Was in anderen Ländern wie Frankreich seit 2017 möglich ist, soll ab 2020 auch für Deutschland gelten: Unternehmen können dann ihre Produkte kennzeichnen, so dass der Verbraucher leichter erkennt, ob ein Nahrungsmittel „gut“ oder „schlecht“ ist. Janssen: „Die Sache hat allerdings einen Haken: Die Lebensmittelkennzeichnung ist für Unternehmen freiwillig. Während beispielsweise in Ecuador sämtliche Lebensmittel anschaulich hinsichtlich ihres Zuckergehalts gekennzeichnet sind, ist dies in Deutschland auch in Zukunft fraglich.“

Eine beruhigende Nachrichte hat die BKK dann doch noch: Die BKK-Daten zeigen zwar, dass aktuell 4% der Kinder und Jugendlichen in NRW im Alter bis 18 Jahre stark übergewichtig bzw. fettleibig sind. Dabei stagniert jedoch die Anzahl der adipösen Kinder in NRW seit etwa fünf Jahren.