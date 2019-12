Aachen. Mit einem geklauten Gelenkbus hat sich ein Betrunkener in Aachen in der Nacht eine Verfolgungsjagd geliefert. Er rammte zig Autos und Schilder.

Aachen: Betrunkener klaut Bus und zieht Spur der Verwüstung

Eine Spur der Verwüstung hat ein Betrunkener in der Nacht zu Montag in Aachen verursacht. Auf seinem Weg, der von Aachen über Eschweiler bis in die Nähe von Stolberg führte, touchierte der Bus mehrere geparkte Autos und Verkehrsschilder. Zwei Streifenwagen der Polizei blieben mit Totalschaden zurück.

Gegen 2 Uhr in der Nacht war der Bus einem Zeugen an einer Tankstelle in der Nähe des Europaplatzes in Aachen aufgefallen, der sofort die Polizei alarmierte, berichtete am Montag ein Sprecher der Polizei Aachen auf Nachfrage. Dann begann eine Verfolgungsfahrt, die insgesamt gut 20 Kilometer weit über zwei Autobahnen und eine Bundesstraße führte und gut eine Stunde dauerte, berichtete die Polizei am Montag.

Betrunkener rammte mit Bus auch zwei Streifenwagen

Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber nahm die Polizei die Verfolgung auf. Erst nach einer Stunde endete die Verfolgung an einem Kieswerk in Gressenich bei Stolberg, berichtete die Polizei. Auf dem Weg dahin hatte die Polizei unter anderem versucht, den Mercedes-Gelenkbus der DB-Tochter Busverkehr Rheinland (BVR) zu stoppen, indem auf einer Straße zwei Streifenwagen als Sperre aufgestellt worden waren. Doch der Bus setzte seine Fahrt fort.

Letztlich habe sich der Bus an dem Kieswerk bei Stolberg an einer Straße festgefahren, berichtete der Sprecher. Am Steuer saß ein 35-Jähriger. Er war erkennbar alkoholisiert und habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen.

Polizei geht von mehreren Zehntausend Euro Sachschaden aus

Die Vernehmung des Bus-Diebs stand am Montag noch aus, teilte die Polizei mit. Der Mann habe erstmal im Gewahrsam seinen Rausch ausgeschlafen. Offen war auch die Frage, wieviel Fahrzeuge der Bus auf seiner Tour beschädigt hatte. Die Polizei rief Fahrzeughalter auf, eventuelle Schäden zu melden.

Die Polizei ging am Morgen von mehreren Zehntausend Euro Sachschaden aus. Wo genau der Bus gestohlen worden war, stand am Montagmorgen laut Polizei noch nicht fest. „Die Busse parken in der Nacht offenbar nicht alle auf dem Betriebshof des Unternehmens“, erklärte der Sprecher auf Nachfrage. (dae)