Lkw mit Batterien brannte auf A57: Strecke nur einspurig

Auf der A57 stand am Montag ein Lkw mit Batterien in Brand.

Niederrhein. Auf der A57 bei Alpen hat am Montag ein Lkw gebrannt., die Autobahn war stundenlang gesperrt. Die Strecke Richtung Köln bleibt vorerst einspurig.

Ein Lkw, der Lithium-Batterien geladen hatte, hat am Montagmittag auf der A57 bei Alpen gebrannt. Der Lkw-Fahrer war in Richtung Köln unterwegs, als er den Brand an seinem Lkw feststellte, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach konnte sich der Fahrer in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Lkw im Vollbrand. Rund 1000 Quadratmeter Grünfläche fingen Feuer. Die A57 war aufgrund der Löscharbeiten und der Abkühlung der Ladung in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Die Sperrung sorgte am Montagmittag für lange Staus in beide Fahrtrichtungen.

A57: LKW mit Lithium-Ionen-Akkus brennt Am Montagmittag hat auf der Autobahn 57 ein Lkw gebrannt, der Lithium-Ionen-Akkus geladen hatte.

Laut Polizei bleibt die Strecke in Richtung Köln bis in den Tag hinein einspurig. Die A57 in Richtung Nimwegen ist demnach wieder frei.

Gefahreninformation für Kamp-Lintfort und Rheinberg wegen Geruchsbelästigung

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hatte am Mittag eine Gefahreninformation für die Städte Kamp-Lintfort und Rheinberg herausgegeben. Dort könne es zu Geruchsbelästigung kommen, Gesundheitsgefahr bestehe aber nicht, hieß es in der Meldung.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. (red/dpa)

