A46 bei Düsseldorf: Rheinbrücke Richtung Neuss wird gesperrt

Die Fleher Brücke zwischen Düsseldorf und Neuss wird umfassend saniert. Deswegen muss die A46 am Wochenende in Fahrtrichtung Neuss voll, in der Gegenrichtung teilweise gesperrt werden.

Düsseldorf. Auf der A46 bei Düsseldorf müssen sich Autofahrer am Wochenende auf Behinderungen einstellen. Richtung Neuss wird die Rheinbrücke voll gesperrt.

Im Großraum Düsseldorf müssen Autofahrer ab Freitagabend mit Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten an der Rheinbrücke der A46 rechnen. In Fahrtrichtung Neuss wird die A46 am Freitag von 22 Uhr an zwischen der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk und der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim voll gesperrt, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.

In Fahrtrichtung Wuppertal steht auf der Rheinbrücke der A46 ab 20 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Einschränkungen dauern bis Montagmorgen um 5 Uhr. Über die Rheinbrücke, auch bekannt als Fleher Brücke, fahren im Durchschnitt 85.000 Fahrzeuge pro Tag.

Risse an Rheinbrücke müssen geschweißt werden

Bei den aktuellen Instandsetzungsarbeiten sollen Schäden an der Brücke beseitigt werden. Dabei geht es um Risse im 368 Meter langen Zentralstück über dem Rhein, die durch die starke Belastung des Verkehrs entstanden sind und nun geschweißt werden müssen.

Die Brücke soll möglichst ruhig, ohne große Schwingungen durch die Fahrzeuge, liegen. Die Gesamtlänge der zwischen 1976 und 1979 erbauten Brücke beträgt mehr als einen Kilometer. Die weitere Sanierung des wichtigen Verkehrsbauwerks wird voraussichtlich noch dreieinhalb Jahre dauern.

A46-Sperrung: großräumige Umfahrungs-Empfehlung

Für die Arbeiten an diesem Wochenende gibt es eine großräumige Umfahrungsempfehlung über den Düsseldorfer Norden, über die A3, A44 und A57.

Die eigentliche Umleitung für die Vollsperrung in Richtung Neuss führt ab Düsseldorf-Bilk über die Münchener Straße, den Südring, die Kardinal-Frings-Brücke (Südbrücke) und den Zubringer zur A57 Anschlussstelle Neuss-Hafen. Die Rad- und Gehwege auf der Brücke werden nicht gesperrt und können in beiden Richtungen genutzt werden. (dpa)