Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

67.000 Unterschriften gesammelt

Auch bei der Braunkohle macht der Umweltverband BUND zusammen mit mehreren Bürgerinitiativen weiter Druck: Am 19. Dezember werde man den Appell „Wald und Dörfer retten“ mit mehr als 67.000 Unterschriften an den Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski übergeben, kündigte BUND-Geschäftsleiter Dirk Jansen an. (dum)