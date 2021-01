29-Jährige aus Dormagen vermisst: Polizei sucht mit Foto

In der Vermisstensache Natascha M. bittet die Polizei um Mithilfe. Die 29-Jährige hält sich möglicherweise in Neuss, Dormagen, Düsseldorf, Wuppertal oder Hagen auf.

Dormagen/Düsseldorf/Hagen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Natascha M. aus Dormagen. Sie könnte in Hagen oder Düsseldorf sein.

Seit Mittwochmorgen (27. Januar) wird eine junge Frau aus Dormagen vermisst. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der 29-jährigen Natascha M. und hat ein Foto von ihr veröffentlicht.

Wie die Polizei mitteilte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste krankheitsbedingt in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb fahnde die Kripo aufgrund bereits vorliegender Hinweise zu möglichen Aufenthaltsorten in Neuss, Dormagen, Düsseldorf, Wuppertal und Hagen.

Dieses Foto von Natascha M. hat die Polizei veröffentlicht. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der jungen Frau hat, wird gebeten, sich dringend bei der Kripo zu melden. Foto: Polizei Rhein-Kreis Neuss

Natascha M. hat der Polizei zufolge die geistige Reife einer 12-Jährigen und steht unter Betreuung ihrer leiblichen Mutter. Suizidabsichten sind nicht bekannt, allerdings sei Natascha M. auf Tabletten angewiesen. Daher könne eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Vermisste ist 1,57 Meter groß und hat schwarze Haare

Die Vermisste ist etwa 1,57 Meter groß, von kräftiger Statur, hat schwarze Haare und ist mit einer Camouflage-Hose und einer beigen Winterjacke bekleidet. Sie trägt schwarze Halbschuhe und einen camouflagefarbenen Rucksack. Außerdem hat sie ein Nasenpiercing.

Die junge Frau hatte laut Polizeiangaben vermutlich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ihre Anschrift in Dormagen-Hackenbroich verlassen, um zu ihrer Arbeit in Neuss (Sperberweg) zu fahren. Hinweise deuten darauf, dass sie sich von dort aus gegen 16 Uhr in die Neusser Innenstadt begab und in Richtung Bahnhof ging.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sie dort einen Zug in Richtung Düsseldorf und anschließend weiter nach Wuppertal beziehungsweise Hagen genommen haben. Das Kriminalkommissariat 25 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten unter der Telefonnummer 02131 300-0. (red)