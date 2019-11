Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Dienstag ein 27-jähriger Viersener.

Viersen. Ein abgerissener Heizkörper, ein kaputtes Fahrrad und geblitzte Streifenwagen: Das ist die Bilanz einer wilden Verfolgungsjagd durch Viersen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

27-Jähriger liefert sich irre Verfolgungsjagd mit Polizei

Der Einsatzbericht der Polizei liest sich wie das Drehbuch eines schlechten Hollywood-Streifens: Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Dienstag ein 27-jähriger Viersener. Der mit einem Haftbefehl gesuchte Mann flüchtete barfuß und sorgte für eine Spur der Verwüstung in und rund um das Haus seiner Eltern. Die Bilanz des Einsatzes: Ein abgerissner Heizkörper, ein zerstörtes Mountainbike, eine Überflutung in seinem Elternhaus und zu guter Letzt gleich mehrere geblitzte Streifenwagen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand – seine Festnahme nahm der Mann mit Humor.

Alles begann mit einem Hinweis, den die Viersener Polizei gegen 10 Uhr erhielt. Demnach sollte sich ein mit Haftbefehl gesuchter 27-jähriger Mann im Wohnhaus seiner Eltern aufhalten. Nachdem sie an der Tür geklingelt hatten, erblickten die Einsatzkräfte durch die Glasscheibe der Haustür einen Mann, der seinerseits wohl die Einsatzkräfte erkannt und sich wieder ins Haus zurückgezogen hatte, ohne die Tür zu öffnen. Die Einsatzkräfte, die derweil das Haus umstellt hatten, sahen, wie der Mann durch ein Fenster im Erdgeschoss die Flucht durch den Garten antreten wollte.

Mann flüchtete über ein 20 Zentimeter breites Mäuerchen in drei Meter Höhe

Diese Idee begrub er, als er die Polizisten erblickte. Mittlerweile war die Mutter des Gesuchten wohl von der Aufregung im Haus aufgewacht und öffnete den Polizisten die Tür. Sie gab an, alleine im Haus zu sein – ihr Sohn sei nicht da. Zu diesem Zeitpunkt war der Gesuchte bereits durch ein Dachfenster im zweiten Obergeschoss auf das Dach seines Elternhauses geflüchtet. Als er auf demselben Weg wieder zurück ins Haus wollte und am Fenster Polizisten erblickte, flüchtete er erneut auf ein Vordach des Hauses. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam der junge Mann nicht nach.

Vielmehr kletterte er laut Angaben der Polizei waghalsig an einer Dachrinne auf ein nur etwa 20 Zentimeter breites Mäuerchen – etwa drei Meter über dem Boden. Da ein Verfolgung über die Mauer sowohl für sie Einsatzkräfte als auch für den Flüchtenden zu gefährlich gewesen wäre, begaben sich die Polizisten zurück ins Haus, um auf „normalem“ Weg die Verfolgung des Mannes fortzusetzen. Beim Sprung durch das Fenster zurück ins Haus riss ein Polizist versehentlich einen Heizkörper ab – und sorgte für eine Überschwemmung im Haus.

Der Gesuchte nahm die Festnahme mit Humor

Weitere Einsatzkräfte nahmen derweil die Verfolgung des Mannes auf. Ein zu Fuß nacheilender Polizist lieh sich für die Verfolgung das Fahrrad eines zufällig vorbeikommenden Passanten. Bei der Fahrt verfing sich allerdings der Fellüberzug des Sattels in der Kette und beschädigte das Schaltwerk des Mountainbikes so sehr, dass der Pechvogel die Verfolgung zu Fuß fortsetzen musste.

Die mit Einsatzfahrzeugen nacheilenden Polizisten wurden dann zu allem Übel auch noch auf der geblitzt, konnten den gesuchten Mann aber letztendlich in einem Grünstreifen widerstandslos festnehmen. Der 27-jährige, der ohne Schuhe unterwegs und mit zahlreichen Kratzern und viel Erde übersät war, nahm es mit Humor. Er hätte nicht mehr damit gerechnet, dass die Polizisten ihn noch bekommen würden… (red)