18 Kinder konnten nicht behandelt werden

Rund 160 Kinder finden pro Jahr im Friedensdorf e in Zuhause auf Zeit. Die Kinder stammen größtenteils aus Afghanistan, Angola, Kambodscha, Tadschikistan, Usbekistan oder Kirgistan. Die Kinder werden per Flugzeug hergebracht. Sie werden in den Krankenhäusern operiert und bleiben zur Beobachtung auf der Station. Anschließend werden sie im Friedensdorf aufgepäppelt, bis sie wieder in ihre Heimat können.

Zuletzt musste das Friedensdorf aufgrund der reduzierten Krankenhausfreibetten 18 Kindern eine Absage erteilen.