In der A46-Abfahrt bei Hilden ist es am Donnerstmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. Stunden später starb der 18-jährige Beifahrer im Krankenhaus (Symbolbild).

Kollision 18-Jähriger stirbt nach Unfall in A46-Ausfahrt in Hilden

Hilden. Eine Autofahrerin (18) ist Donnerstag gegen einen Baum geprallt, als sie die A46 verließ. Vier Menschen wurden dabei teils schwerst verletzt.

Einen Tag nach einem schweren Unfall in der A46-Ausfahrt Hilden muss die Polizei Düsseldorf eine schlimme Nachricht verkünden: Der 18 Jahre alte Beifahrer starb am späten Donnerstagnachmittag im Krankenhaus. Die Auswertung der Unfallspuren und Ermittlungen zur Unfallursache dauern auch am Freitag an.

Eine 18 Jahre alte Frau aus Düsseldorf war Donnerstagmorgen gegen zehn Uhr auf der A46 Richtung Düsseldorf unterwegs. In Hilden fuhr sie von der Autobahn ab. In der Ausfahrt prallte sie gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sie und ihr 18 Jahre alter Beifahrer schwerst verletzt wurden. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Unfall in A46-Ausfahrt: Fahrbahnen waren kurzzeitig gesperrt

Hinten im Wagen saßen eine Frau und ein Mann - ebenfalls 18 Jahre alt. Die beiden wurden schwer verletzt. Alle vier Verunglückten kommen aus Düsseldorf.

Die Anschlussstelle Hilden und kurzfristig auch beide Fahrtrichtungen der A46 wurden gesperrt, wie die Polizei berichtet. Der Verkehr staute sich zeitweise bis auf drei Kilometer. Hubschrauber und Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. (red)

