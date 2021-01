17-Jährige mit Eisenstange geschlagen - Helfer verletzt

Krefeld. In Krefeld ist eine 17-Jährige mit einer Eisenstange angegriffen worden. Ein Mann wollte ihr helfen und stellte sich dem Angreifer in den Weg.

Nach einem Angriff mit einer Eisenstange auf eine 17-Jährige in Krefeld ist ein couragierter Helfer schwer verletzt worden. Der Mann habe sich dem wegradelnden Täter in den Weg gestellt und sei dann mit ihm zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 38-Jährige stürzte zu Boden und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Täter floh auf einem Fahrrad

Der unbekannte Täter hatte der 17-Jährigen demnach am Montagabend im Vorbeifahren mit der Eisenstange gegen den Hinterkopf geschlagen und sie leicht verletzt. Drei Zeugen beobachteten die Tat aus einem Auto heraus. Während sich eine 29-Jährige um die Jugendliche kümmerte, nahmen der 38-Jährige und dessen Bruder die Verfolgung des Radfahrers auf. Sie holten den Täter ein und versuchten, ihn zu stoppen. Dieser sei aber nicht stehengeblieben.

Nach dem Zusammenstoß sei der Radfahrer geflohen. Die Polizei übernahm die Ermittlungen. (dpa)