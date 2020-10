16 Jahre Landrat – war’s schön, Herr Müller?

Am Niederrhein. Dr. Ansgar Müller ist seit 2004 Landrat im Kreis Wesel. In wenigen Tagen geht er in den Ruhestand. Ein Interview zum Abschied.

16 Jahre sind eine lange Zeit – gerade auch in einem politischen Leben. Zwei Männer haben nun ihre Abschiedsreden gehalten – der eine hat ein SPD-, der andere ein CDU-Parteibuch, der eine ist Landrat im Kreis Wesel, der andere im Kreis Kleve. Am 1. November endet die Ära: Landrat Ansgar Müller (Kreis Wesel) und Landrat Wolfgang Spreen (Kreis Kleve) sind mit dem Tag Ruheständler. Beide traten ihr Amt 2004 an – ein kleines Gespräch zum Abschied – heute mit Dr. Ansgar Müller. (Es sind die gleichen Fragen, die wir gestern Landrat Spreen gestellt hatten).

Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag als Landrat im Kreis Wesel erinnern?

Das war damals ein sehr schneller Amtswechsel. Vier Tage nach der Stichwahl wurde ich vom Kreisdirektor zum Landrat. Morgens habe ich mich mit meinem engsten Mitarbeiterkreis besprochen, dann ging es um die Vorbereitung der ersten Sitzung des neu gewählten Kreistags, die wenige Tage später anstand. Zwischendurch habe ich mein Büro eingerichtet und nachmittags ein Arbeitslosenprojekt der Arbeiterwohlfahrt in Wesel besucht. Dort waren die Chancen für Langzeitarbeitslose im Arbeitsmarkt das wichtigste Thema.

Wenn Sie zurückblicken – was war Ihre schwierigste Entscheidung?

Glücklicherweise gab es keine schwierigste Entscheidung im Sinne eines Dilemmas, in dem ich nur zwischen schlechten Alternativen hätte entscheiden können.

Welcher Moment gehört zu den besonders schönen?

Am schönsten waren für mich die Begegnungen mit den Menschen in unserem Kreis. Meine Marktgespräche, die jährlichen Radtouren und Wanderungen, bei denen ich mit zahlreichen Menschen sprechen konnte.

Ein Highlight: Ein Pläuschchen mit Queen Elizabeth

Es war auch immer toll, mit den vielen Ehrenamtlichen, denen ich das Bundesverdienstkreuz überreichen durfte, im Kreis ins Gespräch zu kommen. Und Highlights wie ein Plausch mit Queen Elizabeth II. bei ihrem Besuch in Düsseldorf im Jahr 2004 und meine Mitwirkung an der Bundespräsidentenwahl 2009 bleiben natürlich unvergesslich.

Auf welches Projekt schauen Sie gern zurück?

Das „eine große Projekt“ aus sechzehn Jahren gibt es nicht. Besonders wichtig war mir zum einen das Thema Bildung. Dabei denke ich nicht nur an die großen Bauvorhaben für unsere Schulen – aktuell in Moers und Dinslaken – sondern an meine vielen Besuche in den Schulen, z.B. die Diskussionsrunden, bevor ich 2009 an der Bundespräsidentenwahl teilnahm. Außerdem waren Soziales, Pflege sowie Arbeitsförderung wichtig für mich und dabei vor allem die Zusammenarbeit mit den Verbänden der Wohlfahrt.

Unser Fachdienst Gesundheitswesen arbeitet seit Monaten ununterbrochen für die Corona-Tests und Kontaktnachverfolgung

Was war eine große Herausforderung?

Ganz aktuell ist das natürlich die Corona-Pandemie. Unser Fachdienst Gesundheitswesen arbeitet seit Monaten ununterbrochen für die Corona-Tests und Kontaktnachverfolgung, eng in Zusammenarbeit mit unserem Krisenstab, der sich beispielsweise um die Beschaffung von Schutzausrüstungen und –material kümmert, und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

Aber die Pandemie hat nicht nur das Arbeiten in der Verwaltung verändert. Viele Menschen sind durch das Virus, aber auch die nicht wenigen Regelungen und Verordnungen verunsichert. Dabei verhält sich der große Teil der Bürgerinnen und Bürger sehr umsichtig und solidarisch. Denn auch hier zeigt sich: Wenn wir zusammenstehen, klappt es wesentlich besser.

Hochwasser 2016

Auch die Hochwasser, die 2016 durch Starkregen verursacht wurden, forderten uns besonders – die erste Katastrophenlage im Kreis Wesel. Für ganz Deutschland und damit auch für den Kreis Wesel brachte die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 eine große gesellschaftliche Herausforderung.

Der Kreis unterhielt eine eigene Einrichtung mit gut 700 Plätzen an der Trappstraße in Wesel. Menschen kamen und gingen, der Kreis Wesel war für sie ein erster Ruhepunkt auf ihrer Flucht vor Terror und Krieg. Ich habe die Flüchtlingsunterkunft häufig besucht. Was dort von Menschen für Menschen geleistet wurde, hat mich sehr beeindruckt.

Gibt es eine Entscheidung die Sie – mit dem Wissen und der Erfahrung von heute – anders treffen würden?

Nein.

Wenn Sie auf die Region Niederrhein blicken – hat sich da etwas verändert? In Ihnen und bei den Niederrheinern?

Das Niederrhein-Gefühl, also die Identifikation mit der Region und das Bewusstsein für ihre Besonderheit und Schönheit sind gestiegen. Das sieht man nicht nur an Niederrheinrezepten und -krimis, sondern auch am Tourismus und an der Muziek Biennale, die ich als Vorsitzender von Kulturraum Niederrhein unterstütze.

Und die Niederrhein-Brücke Wesel ist schnell zum Symbol für den Kreis Wesel geworden. Für mich gehört auch die Identifikation mit Borussia Mönchengladbach – der Elf vom Niederrhein – dazu.

Wären Sie gern mal – vielleicht für einen Tag – Landrat im Kreis Kleve?

Landrat für einen Tag – das macht für mich keinen Sinn.

Der Blick zurück – wo bleibt der hängen?

Wenn ich zurückdenke, dann zuerst an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und bei der Kreispolizei, ohne deren Arbeit meine nie so möglich gewesen wäre. Dann an die vielen regionalen und überregionalen Institutionen, in denen ich tätig war, um unsere Ziele zu erreichen: der Landkreistag NRW, der Deutsche Landkreistag, wo ich jeweils auch Vizepräsident bin, die regionalen Gesellschaften für Wirtschaftsförderung und Tourismus, um nur einige zu nennen. Die Vernetzung war immer wichtig.

Sehr gerne denke ich an unsere gemeinsamen Weihnachtsfeiern mit den Wohnungslosen im Lühlerheim zurück.

Und nun: Rad fahren, spazieren gehen, golfen, faulenzen…

Rad fahren ist in der Tat eines meiner liebsten Hobbys. Ich habe unseren schönen Niederrhein schon bei vielen Touren auf zwei Rädern erkundet und das werde ich auch weiter tun. Wenn Corona es wieder erlaubt, stehen auch noch ein paar Reisen auf dem Programm, u.a. zum Tauchen, und das ein oder andere Spiel von Borussia Mönchengladbach darf auch nicht fehlen.

Worauf freuen Sie sich nun am meisten?

Nach 16 Jahren umtriebigem und forderndem Politik- und Verwaltungsbetrieb freue ich mich jetzt auch auf ein paar ruhigere Momente und vor allem auf mehr Zeit. Mal wieder abends ein Buch statt Sitzungsunterlagen zu lesen, das hat schon was.