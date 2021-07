Megamarsch: 1300 Extrem-Wanderer auf Rundweg in Düsseldorf

Düsseldorf. Etwa 1300 Extrem-Wanderer marschieren am Samstag durch Düsseldorf. Sie müssen die 50 Kilometer Strecke in höchstens zwölf Stunden schaffen.

Bis in den Abend hinein sind an diesem Samstag etwa 1300 Extrem-Wanderer auf einem Rundkurs in Düsseldorf unterwegs. Der „Megamarsch“ war um 7.30 Uhr in Oberbilk gestartet - die letzten Wanderer werden dort gegen 21.30 Uhr erwartet.

Maximal 240 Teilnehmer gingen beim Megamarsch in Düsseldorf an Samstagmorgen im 15-Minuten-Abstand an der Mitsubishi-Electric-Halle gruppenweise inm 15-Minuten-Abstand bis 9 Uhr auf die Strecke. Sie mussten einen negativen Corona-Test vorweisen, tragen meist Wanderrucksack und auch Wanderstöcke.

Megamarsch Düsseldorf: Strecke führt quer durch die Stadt

„Das ist kein Marathon, aber es ist für die Teilnehmer extrem anstrengend“, sagte Leonie Schreurs, Sprecherin des Megamarsch-Veranstalters „Hundert24“ aus Mönchengladbach.

Die Strecke ist insgesamt 50 Kilometer lang und muss in höchstens zwölf Stunden bewältigt werden. Sie führt von der Mitshubishi-Electric-Halle in Oberbilk aus nach Gerresheim, in den Aaper Wald zur Galopprennbahn und von dort quer durch die Stadt über die Theodor-Heuss-Brücke zum Schwimmbad Lörick und weiter an Nieder- und Oberkassel vorbei über die Kniebrücke. Die Extrem-Wanderer passieren dann den Rheinturm und laufen am Rhein bis kurz vor Himmelgeist, wo der Rundkurs an der Heine-Uni vorbei zum Südpark führt und dann wieder am Startort endet.

Teilnehmerzahl wegen Corona begrenzt

Erstmal bei diesem Megamarsch ist die Strecke ein Rundkurs, erklärte Sprecherin Leonie Schreurs. Der aktuelle Megamarsch ist der dritte in Düsseldorf. „2020 mussten wir wegen Corona pausieren“, sagt Schreurs. Dann sei der Marsch zwei Mal wegen Corona verschoben worden: „Erst vor drei Wochen kam das Okay der Stadt, dass wir starten dürfen.“

Insgesamt 1600 Tickets seien im Vorfeld verkauft worden, die Teilnehmerzahl war wegen Corona begrenzt, erklärte Schreurs.

Die nächsten „Megamärsche“ in NRW sind am 17. Juli in Mönchengladbach und am 24. Juli im Ruhrgebiet. Dort müssen Teilnehmer 100 Kilometer Strecke bewältigen. Bisher verkauft seien 800 Start-Tickets; die Teilnehmerzahl ist laut Veranstalter auf 1200 Personen gedeckelt.

