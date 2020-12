Mal wieder kein Schnee: Weihnachtswetter wird grau und trübe

Essen. Alle Jahre wieder steht die Frage im Raum: Gibt's eine weiße Weihnacht? Und wie so oft ist auch in diesem Jahr die Antwort: Nein, es wird grau.

Windig, nass und mild - also eigentlich wie immer: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich ab Wochenbeginn bis Heiligabend auf ungemütliches Wetter einstellen. Teilweise komme es zu Dauerregen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. Am Montagvormittag sei es zunächst noch trocken, ehe gegen Mittag von Westen her das Niederschlagsgebiet einer Warmfront aufziehe. Bis Donnerstag bleibe es dann trüb, bedeckt und regnerisch - mit wenigen Pausen. Die Temperaturen pendeln laut DWD um milde zehn Grad. Ab Heiligabend könne sich das Wetter schließlich mit kälterer Luft umstellen. Dann sei es vermutlich trockener und kühler.

Der deutschlandweite Trend sieht ähnlich aus: "Es gibt mehr Regen als Unterbrechungen“, sagte ein DWD.Meteorologe mit Blick auf die Deutschlandkarte. Im Verlauf der kommenden Woche sind bis zu 17 Grad möglich, etwa am Oberrhein und im Alpenvorland. Im Norden bleiben die Temperaturen im einstelligen Bereich.

Die Schneefallgrenze steigt auf 2000 Meter

In den Mittelgebirgen wie im Sauerland und dem Rothaargebirge muss laut DWD sogar mit unwetterartigem Dauerregen gerechnet werden. Der Regen ziehe von Westen auf und komme im Laufe des Tages immer weiter voran, so dass große Teile des Landes Niederschlag abbekämen. Nur der äußerste Osten bleibe zunächst außen vor, dort komme der Regen erst am späten Abend und in der Nacht zum Dienstag an.

Schnee ist laut DWD zunächst selbst im Bergland kein Thema, die Schneefallgrenze steige auf über 2000 Meter an. In den Mittelgebirgslagen frische der Wind auf, sodass in den höheren Lagen stürmische Böen möglich seien. „Im Westen kann es auch bis in tiefere Lagen Windstärke sieben geben“, erklärte ein Sprecher. Die Mischung aus Regen, milden Temperaturen und Wind in den Bergen halte sich bis zum Heiligabend am Donnerstag. (dpa)