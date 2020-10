Ist eine Maskenpflicht auch für Grundschüler sinnvoll?

Ruhrgebiet. Angesichts der Corona-Infektionen fordert der Krisenstab im Ennepe-Ruhr-Kreis Maskenpflicht auch für Grundschüler. Was halten Sie davon?

Angesichts des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionren hat der Krisenstab im Ennepe-Ruhr-Kreis als einer der ersten in NRW einen weitreichenden Beschluss gefasst: Im Kreis soll die Maskenpflicht an allen Schulen gelten – auch an Grundschulen. Das könnte auch in anderen Städten und Kreisen der Region drohen. Was halten Sie davon?

