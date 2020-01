Die Polizei in Iserlohn wurde alarmiert, weil es den Eindruck machte, dass eine Frau um Hilfe schrie. Tat sie auch - bei einer Theaterprobe.

Iserlohn. Vermeintliche Hilfeschreie einer Frau haben die Polizei Iserlohn alarmiert. Vor Ort fanden sich die Polizisten dann in einer Theaterprobe wieder.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Iserlohn: Hilfeschreie bei Theaterprobe alarmieren Polizei

Gellende, vermeintliche Hilfeschreie einer Frau haben im Sauerland die Polizei auf den Plan gerufen. Die rückte mit mehreren Fahrzeugen mit Martinshorn und Blaulicht aus, um festzustellen: Alles nur Theater.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war in dem Haus bei offenem Fenster ein Bühnenstück mit dramatischen Wendungen geprobt worden. „Jedenfalls scheint eine der Schauspielerinnen sehr authentisch zu spielen - zumindest die Szene mit den Hilfeschreien“, berichtete die Polizei über den Vorfall am Freitag. (dpa)