Güterzug rammt Reisebus: "Schüler hatten viele Schutzengel"

Ratingen. Zum Glück nur auf dem Rückweg: Ein Güterzug hat in Ratingen einen Reisebus gerammt. Kurz zuvor war der noch voll mit Schülerinnen und Schülern.

Riesiges Glück im Unglück: Ein Güterzug hat einen Reisebus auf dem Bahnübergang "Am Blauen See" in Ratingen gerammt. Der Bus war leer, der Fahrer konnte sich noch vor dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug retten - kurz zuvor hatte er den Bahnübergang noch mit vielen Schülern und Schülerinnen an Bord passiert. Beim Unfall gegen 9 Uhr am Montag, 5. Juni, wurde dem Busfahrer beinahe sein vorausschauendes Fahren zum Verhängnis.

Der 68-Jährige hielt auf den Gleisen, um den Gegenverkehr auf der engen Straße passieren zu lassen. Während er auf dem Bahnübergang wartete, schlossen sich die Schranken, so die Polizei. Der Fahrer konnte sich retten, der Zusammenstoß war nicht mehr zu vermeiden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

Ein Güterzug hat in Ratingen einen Reisebus gerammt. Der Bus war leer, der Fahrer konnte sich vor dem Unfall retten. Foto: Feuerwehr Ratingen

Kurz zuvor sei der Bus noch mit Schulklassen besetzt gewesen, die zur Naturbühne „Blauer See“ gebracht wurden, heißt es seitens der Polizei. Weil zum Zeitpunkt des Notrufs noch nicht klar war, dass der Bus leer ist, rückte die Feuerwehr Ratingen mit einem großen Aufgebot aus.

Bahnübergang gesperrt, Kinder kommen rechtzeitig ins Theater

"Wir hatten heute viele Schutzengel", sagt ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage, "das hätte auch ganz anders ausgehen können." Am Montag waren gleich mehrere Reisebusse unterwegs, um Schüler zur Aufführung des Dschungelbuchs am blauen See zu bringen.

Hoher Sachschaden: Laut Polizei sind beim Zusammenstoß des Güterzuges und des Reisebusses in Ratingen 50.000 Euro Sachschaden entstanden. Foto: Kreispolizeibehörde Mettmann

Der Bahnübergang musste für mehrere Stunden gesperrt werden, so die Feuerwehr, "aber die Kinder sind trotzdem noch rechtzeitig angekommen. Sie mussten das letzte Stück dann bloß zu Fuß gehen." Glück hatte im Übrigen auch das Haus gleich neben dem Bahnübergang: Der gerammte Bus kam kurz vor der Hauswand zum Stehen. (jos)

