Geisterfahrer: Senior fährt in falsche Richtung auf Autobahn

Warnschilder alleine helfen oft nicht – wie am Samstag auf der A553 in Brühl bei Köln. (Symbolbild)

Brühl. Im Rheinland hat am Samstag ein Senior (84) einen schweren Unfall verursacht. Er fuhr in die falsche Richtung über die Autobahn.

Ein 84-Jähriger hat einen Unfall bei Brühl verursacht, weil er in falscher Richtung auf der Autobahn 553 gefahren ist. Man habe am Samstagnachmittag mehrere Anrufe besorgter Autofahrer bekommen, die von dem Falschfahrer berichtet hätten, sagte ein Polizeisprecher in Köln.

Man habe dann Einsatzfahrzeuge losgeschickt, um eine Kollision zu verhindern. Aber schon wenig später habe man Nachricht von einem Unfall mit zwei beteiligten Autos erhalten.

Der Falschfahrer und ein 42 Jahre alter Mann in einem anderen Fahrzeug wurden laut Polizei schwer verletzt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Die Autobahn wurde in einer Richtung gesperrt. (dpa)

