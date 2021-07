Flughafen Düsseldorf: Maschinenpistole war „Mitbringsel“

Sieht aus wie ein Gewehr, ist aber eine Pistole: Diese Maschinenpistole eines russischen Fabrikats stellte der Zoll am Flughafen Düsseldorf in Gepäck eines Reisenden sicher.

Düsseldorf. Ein Reisender aus Russland ist am Flughafen Düsseldorf bei einer Kontrolle vom Zoll gestoppt worden: Er hatte eine Maschinenpistole im Gepäck.

Mit einer Maschinenpistole wollte ein Reisender aus Russland jetzt am Flughafen Düsseldorf einreisen. Zollbeamte stoppten ihn bei einer stichprobenartigen Kontrolle, teilte am Freitag das Hauptzollamt Düsseldorf mir. Der Fund machte die Zöllner baff.

„Das könnten Waffenteile sein“, vermuteten die Beamten, als sie am vergangenen Sonntag, 4. Juli, die Reisetasche des 46-jährigen Reisenden mit russischem Pass in einem Röntgengerät durchleuchteten. Der Mann war gegen 13 Uhr mit einem Flieger aus Moskau in Düsseldorf gelandet, hatte seine Reisetasche vom Gepäckband genommen und war dabei, „den Zollbereich durch den grünen Ausgang zu verlassen“, sagte Zollamtssprecher Fabian Pflanz.

Maschinenpistole im Reisegepäck sollte ein „Gastgeschenk“ sein

Die Schusswaffe stellte sich als eine Maschinenpistole vom Typ PPSh-41 heraus, wie sie in den 1940er Jahren in Russland produziert wurde. Bei dem Modell soll es sich jedoch um einen Nachbau handeln, habe der Reisende dem Zoll erklärt. Sie sei ein „Mítbringsel“.

Er habe die Maschinenpistole, die bei dem Transport zerlegt war, als Gastgeschenk für einen Freund in Deutschland mitgeführt, gibt der Zoll die Angaben des Russen wider. Der Mann legte dem Zoll russische Papier zu der Waffe vor und sagte, er habe die Waffe in Spanien gekauft. Bei der Einreise nach Polen habe es laut dem Russen aber schon Probleme gegeben.

Zoll am Flughafen Düsseldorf: Waffe hätte leicht schussfähig gemacht werden können

Dieses Bild offenbarte das Durchleuchten der Reisetasche im Röntgengerät: „Das könnten Waffenteile sein“, vermuteten die Zöllner. Foto: Hauptzollamt Düsseldorf

Wie es die Schusswaffe durch die Sicherheitskontrolle an seinem Abflugort des Russen in Moskau geschafft hatte, weiß man beim Zoll nicht. Dass sie ein „Spielzeug“ sei, wie der Russe versuchte zu erklären, löst Zweifel aus, erklärte der Zoll-Sprecher.

„Nach eingehender Prüfung der Waffe, stellten die Zöllner mehrere Probleme fest“, teilte der Zoll am Freitag mit. Das schwerwiegendste: Die Maschinenpistole - gemacht für 7,62-MM-Munition - hätte „mit verhältnismäßig einfachen Mitteln schussfähig gemacht werden können“, sagt der Zollsprecher. Der Lauf war nicht verschlossen und der Abzug löste aus. „Zudem fehlten die in Deutschland erforderlichen Prüfzeichen für Dekowaffen“, heißt es im Zoll-Bericht.

Russe musste 1000 Euro Sicherheitsleistung zahlen

Der Zoll stellte die Maschinenpistole sicher. Sie muss nun weiter untersucht werden, vermutlich beim Landes- oder beim Bundeskriminalamt, sagte Zoll-Sprecher Pflanz. Gegen 1000 Euro „Sicherheitsleistung“ - zur Deckung der Verfahrenskosten - durfte der Russe seine Reise fortsetzen.

Jetzt läuft ein Verfahren gegen ihn wegen des Verdachts, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Sollte sich der Verdacht nicht bestätigen erhalte der Russe die Waffe und sein Geld zurück, hieß es beim Zoll. Funde von Schusswaffen in Reisegepäck, sagte der Sprecher, „sind bei uns eine absolute Ausnahme.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region