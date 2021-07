Einschränkungen auf der Linie RE 19 aufgrund von Bauarbeiten

Am Niederrhein. Zwischen Duisburg und Emmerich kommt es auf der Strecke der Linie RE 19 ab 2. August zu Einschränkungen. Ausfälle und Verspätungen zu erwarten.

Nutzer der Linie RE 19 müssen ab kommender Woche mit Einschränkungen rechnen. Im Zeitraum von Montag, 2. August, bis Freitag, 13. August, jeweils in der Nacht von 21 bis 5 Uhr, kommt es zu einer Streckensperrung zwischen Duisburg Hbf und Oberhausen Hbf aufgrund von Oberleitungsarbeiten durch die DB Netz AG.

Durch die Streckensperrung müssen die Züge der Linie RE 19 eine Umleitung über Oberhausen West fahren. Dadurch kommt es zu geänderten Fahrzeiten zwischen Oberhausen-Sterkrade und Wesel. Der Halt Oberhausen Hbf entfällt. Dafür wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Oberhausen-Sterkrade, Bushaltestelle Sterkrade Bf. Bussteig 7; Oberhausen Hbf, Bussteig 10 und Duisburg Hbf, Osteingang.

Arbeiten an den Signal-Anlagen in Arnhem

Es ist zu beachten, dass die Züge der Linie RE 19 außerdem in den Abendstunden von weiteren Baumaßnahmen betroffen sind und bis einschließlich 12. August eine Umleitung über Duisburg-Wedau fahren. Dadurch entfällt der Halt Düsseldorf Flughafen und es kommt zu geänderten Abfahrzeiten ab Düsseldorf Hbf.

Zusätzlich finden im Zeitraum von Dienstag, 10. August (2.10 Uhr), bis Montag, 16. August (5.20 Uhr), Arbeiten an den Signal-Anlagen in Arnhem statt. Dadurch kommt es zu einer Streckensperrung zwischen Zevenaar und Arnhem. Für die ausfallenden Fahrten auf diesem Abschnitt wird ebenfalls ein SEV mit Bussen eingerichtet.

Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet

Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Arnhem CS, Arnhem CS Bussteig L und Zevenaar, Zevenaar Station. Zusätzlich findet im Zeitraum von Freitag, 13. August (21 Uhr), bis Sonntag, 15. August (23.59 Uhr), eine Totalsperrung der Strecke Oberhausen Hbf und Arnhem statt.

Für die ausfallenden Fahrten auf diesem Abschnitt wird auch ein SEV mit Bussen eingerichtet: Zwischen Oberhausen Hbf und Emmerich eine Lokallinie mit Halt an allen Stationen und zwischen Oberhausen Hbf und Arnhem zusätzlich eine Expresslinie. In den Nachtstunden fahren einzelne Busse des SEV auch von und bis Duisburg Hbf.

Einseitige Sperrung der Strecke ab 16. August

Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten:Arnhem CS, Arnhem CS Bussteig L; Zevenaar, Zevenaar Station; Emmerich-Elten, Zevenaarer Straße•Emmerich, Emmerich Bf. Bussteig 1; Praest, Praest Kirche; Millingen, Millingen Bf.; Empel-Rees, Empel-Rees Bf.; Haldern, Haldern Bf.; Mehrhoog, Mehrhoog Bf.; Wesel-Feldmark, Wesel-Feldmark Marktplatz; Wesel, Wesel Bf. Bussteig 5; Friedrichsfeld, Friedrichsfeld Bf.; Voerde, Voerde Bf.; Dinslaken, Dinslaken Bf. Bussteig 3c; Oberhausen-Holten, Holten Bf. Bussteig 1 bzw. 2; Oberhausen-Sterkrade, Sterkrade Bf. Bussteig 7; Oberhausen Hbf, OB Hbf/Industriemuseum und Duisburg Hbf, Osteingang Bussteig 2.

Anschließend kommt es von Montag, 16. August (0 Uhr), bis Freitag, 20. August (21 Uhr), zu einer einseitigen Sperrung der Strecke von Dinslaken bis Voerde und von Empel-Rees bis Mehrhoog. In diesem Zeitraum ist mit Verspätungen der Züge von bis zu fünf Minuten zu rechnen.

Einige Züge entfallen

Außerdem entfallen folgende vier Züge der Linie RE 19: 20045: Ab 5.52 Uhr, Emmerich – an 7.14 Uhr, Düsseldorf Hbf; 20047: Ab 6.16 Uhr, Emmerich – an 7.34 Uhr, Düsseldorf Hbf; 20044: Ab 16.12 Uhr, Düsseldorf Hbf – an 17.34 Uhr, Emmerich und 20048: Ab 17.12 Uhr, Düsseldorf Hbf – an 18.34 Uhr, Emmerich.

Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des SEV verlängern. Abellio empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten in den bekannten Auskunftsmedien zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen. Fahrpläne online Aktuelle Fahrpläne sind online unter www.abellio.de im Bereich „Verkehr aktuell“ abrufbar.



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region