Düsseldorf: Mann in Altstadt bei Streit mit Messer verletzt

Düsseldorf. Ein 20-Jähriger ist am Freitagabend in der Düsseldorfer Altstadt bei einem Streit schwer verletzt worden. Kontrahent stach mit Messer zu.

Bei einem Streit in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 20-Jähriger mit einem Taschenmesser am Rücken schwer verletzt worden. Er wurde nach dem Vorfall am späten Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Die Polizei war gegen 23.50 Uhr zum Grabbeplatz alarmiert worden. Beamte entdeckten kurze Zeit später einen 18 Jahre alten Tatverdächtigen und ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Messerattacke: Keine Lebensgefahr bei 20-Jährigem

Den Angaben zufolge waren mehrere Personen an dem Streit im Durchgang der Kunstsammlung NRW (K20) beteiligt, der sich zur Schlägerei entwickelte. Der 20-Jährige sei dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Weitere Details waren am Sonntag zunächst unklar.

Im Oktober hatten zwei blutige Auseinandersetzungen in der Düsseldorfer Altstadt eine Debatte um die Sicherheit und ein mögliches Waffenverbot dort ausgelöst. Ein 17-Jähriger wurde Ende Oktober bei einem Streit niedergestochen und wäre beinahe verblutet. Ein 19-Jähriger war eine Woche zuvor durch eine abgebrochene Flasche so schwer verletzt worden, dass er starb. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region