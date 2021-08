Zwei Männer aus NRW mussten gemeinsam mit einem Kleinkind in den Alpen gerettet werden - mehr als 25 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden lang an der Rettung beteiligt.

Notfall Dramatische Rettung: Brüder aus NRW mit Kleinkind in Bergnot

Ebersee/Soest. Zwei Männer aus Soest sind mit einem Kleinkind in den Alpen in Bergnot geraten. Die Rettung dauerte sechs Stunden, über 25 Hilfskräfte beteiligt.

Dank des Einsatzes von über 25 Hilfskräften hat ein Trio aus Nordrhein-Westfalen seinen Irrweg in den österreichischen Alpen unversehrt überstanden.

Ein 23-Jähriger und sein 32 Jahre alter Bruder hatten sich nach einer Übernachtung auf einer Hütte am Feuerkogel in Oberösterreich auf dem Rückweg verlaufen, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, um das Trio aus NRW zu retten. Foto: Unbekannt/BERGRETTUNG EBENSEE/APA/dpa

Sie waren im steilen Gelände unterwegs - samt dem dreijährigen Sohn in der Rückentrage des 32-Jährigen. Das Wetter sei laut Polizei immer schlechter geworden, die Wolken wurden dichter, die Felsen waren bei Nieselregen nass. Sie gerieten mittags in Bergnot.

Männer aus Soest setzen Notruf ab - Rettungshubschrauber kann nicht eingreifen

Die Männer aus Soest setzten um 12.25 Uhr einen Notruf ab und wurden daraufhin von einem Polizeihubschrauber entdeckt. Allerdings habe sich das Wetter weiter verschlechtert, sodass der Hubschrauber das Trio nicht retten konnte. Drei Bergretter und ein Alpinpolizist wurden schließlich auf der anderen Seite des Feuerkogels hinaufgeflogen. Sie fanden die Urlauber aus NRW etwa zweieinhalb Stunden nach dem Absetzen des Notrufs im dichten Nebel.

Die beiden Männer verirrten sich gemeinsam mit einem Kleinkind in den Alpen. Foto: Unbekannt/BERGRETTUNG EBENSEE/APA/dpa

Beim sechsstündigen Abstieg trug ein Polizist das Kind, die Männer wurden von Helfern gesichert. Die Sichtweise betrug dabei laut Polizei nur wenige Meter, die Navigation sei lediglich mit GPS möglich gewesen. Weitere Einsatzkräfte der Bergrettung und der Alpinpolizei wurden deshalb nachalarmiert. Sie sicherten vom Tal aus einen Wegverlauf mit Haken und Fixseilen.

Gegen 21 Uhr kam das Trio aus NRW unversehrt im Tal an, die letzten Helfer etwa eine Stunde später. Insgesamt waren 21 Bergretter, fünf Alpinpolizisten und die Hubschrauberbesatzung im Einsatz. (juh mit dpa)

