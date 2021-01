Die Sozialpädagogin Susanne Lieblang mit zwei Kindern in der Notbetreuung der Petri-Grundschule in Dortmund.

Grundschule Dortmund: So fühlt sich im Lockdown Grundschule an

Dortmund Grundschule im Lockdown: Nur wenige Kinder in Notbetreuung, viele lernen zuhause. Schulen fürchten: Etliche Kinder bleiben zurück.

In einer heilen Welt würden sie jetzt hier sitzen, lesen, lernen. Die Namen der vermissten Kinder, Lina, Mona, Marlon, Mohammed, Sophie, 20 andere stehen heute morgen jedoch nur an der Wand. In der gerade wirklichen Welt müssen sie zuhause lernen. Hoffentlich geht das gut!

Als die Petri-Grundschule in der Dortmunder Innenstadt am Montag wieder öffnet, wie alle Grundschulen in NRW, ist es so still und so leer. Flure und Treppenhäuser sind erleuchtet, die Trakte der Klassenräume praktisch nicht; und wo sich normalerweise um die 230 Menschen tummeln würden, sind sie morgens um acht: zu elft in dem riesigen Gebäude. War da nicht ein Geräusch?

"Es ist schön, die Kinder mal wieder zu sehen, ich kenne alle"

Die Lehrerin Almuth Achilles notbetreut zwei Drittklässler, sie lesen gemeinsam die Kinderseiten der Tageszeitung, Thema Fußball in Dortmund, das geht immer. Danach ein Spiel, danach geht's raus. Ein Stockwerk darüber kümmert sich Susanne Lieblang um zwei Kinder aus den unteren Klassen. "Es ist schön, die Kinder mal wieder zu sehen, ich kenne alle", sagt die Sozialpädagogin.

So, das wären sechs Leute. Der Lehrer Philip Vaupel durchsucht im Klassenraum der 2a gerade das dringend vermisste Arbeitsheft eines Mädchens, das es braucht zuhause; ansonsten bereitet er Gespräche mit Kollegen vor, die heute anliegen. Dann ist natürlich die Hausmeisterin da sowie zwei Betreuerinnen aus dem Ganztag, die die nächsten Tage planen, und Schulleiter Juan Carlos Böck.

Fragen nach Zwischenzeugnis, Lernmaterial, Schulwechsel

Er hat übers Wochenende und bis heute früh immer neue Mails von Eltern seiner 203 Schulkinder bekommen. Die Fragen sind oft gleich, wiederholen sich aber unerbittlich: Gibt es ein Zwischenzeugnis? Wann und wie bekommen wir Lernmaterial? Wie regeln wir den Übergang zur weiterführenden Schule?

"Gerade hat sich noch eine Frau gemeldet und geschrieben, dass sie mit ihrem Arbeitgeber gesprochen hat. Montags und freitags kann sie jetzt zuhause arbeiten, aber Dienstag bis Donnerstag braucht sie uns", sagt Böck. Und so werden an jedem Tag dieser Woche andere Kinder zu anderen Zeiten hinzukommen und wieder wegbleiben.

"Nach dem Lockdown wird das Deutsch bei manchen wieder schlechter sein"

Dieses "Wir brauchen Sie" reicht diesmal, um sein Kind in die Notbetreuung schicken zu können; die erbärmliche Systemrelevanz müssen, anders als im Frühjahr 2020, besorgte, überforderte, gestresste Eltern nicht mehr nachweisen. Ihr Lebensgefühl beschreibt ein selbst betroffener Bildungsforscher am Montag so: "Wenn du dein Kind schickst, bist du der Pandemie-Treiber. Wenn du dein Kind nicht schickst, kannst du nicht arbeiten."

Und so ist die Sorge groß, dass die Schule Kinder verliert, gerade in diesem Schulbezirk: "Ich habe in der Klasse 100 Prozent Migrationshintergrund", sagt der Lehrer Vaupel: "Nach dem Lockdown wird das Deutsch bei manchen wieder schlechter sein." Was dran sei laut Lehrplan, die Artikel der die das, das könne er als Hausaufgabe gar nicht stellen: "Trefferquote ein Drittel."

Distanzunterricht läuft weiter auf Papier: Zu viele Kinder haben keine Geräte

Am heutigen Dienstag auf der Besprechung aller Lehrer werden die Fragen dann vom hundertsten ins tausendste gehen. Wer wann welchen Kindern welche selbst produzierten Videos schickt. Wer wann zum Kopieren kommen darf. Wie am Mittwoch die Lernpakete ausgegeben werden.

Denn sie werden an dieser Schule, wie an vielen anderen, auch den Distanzunterricht zunächst auf Papier weiter machen. Zu viele Kinder haben keine Endgeräte, keine Drucker. Am Mittwoch, wenn Mütter oder Väter von 203 Kindern die Pakete für Deutsch und Rechnen holen, wird es nur reichen für ein kurzes ,Wie geht es? Kommen Sie zurecht?' "Wir müssen den Kontakt halten", sagt Böck, "ihnen klarmachen, dass es auch im Lockdown eine Betreuung gibt." Sonst bleiben danach: zu viele verloren.