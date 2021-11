Dieb stiehlt Polizist im Einsatz seinen Motorradhelm

Monheim. Ein Dieb hat in Monheim die Polizei bestohlen: Er entwendete den Helm eines Motorradpolizisten, während der bei einem Einsatz war.

Bei einem Polizei-Einsatz ist am Mittwochabend in Monheim am Rhein noch ein weiteres Delikt hinzugekommen: Diebstahl. Ein bisher Unbekannter klaute einem Motorradpolizisten dessen Schutzhelm.

Wegen des Verdachts des Drogenhandels hatten mehrere Polizeibeamte am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Wohnhaus im Monheimer Ortsteil Berliner Viertel observiert. Wenig später drangen sie in eine der dortigen Wohnungen ein und nahmen sechs Personen vorläufig fest. Rund ein Dutzend zum Verkauf abgepackte Päckchen mit Cannabis seien in der Wohnung sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Motorradhelm vom Lenker des Polizeimotorrads gestohlen

Als der Einsatz gegen 19.25 Uhr beendet war, entdeckte der Motorradpolizist den Diebstahl. Er hatte sein Polizeimotorrad zuvor auf einem Fußweg am Heinrich-Zille-Platz abgestellt und den Helm - neongelb und mit der Aufschrift „Polizei“ - an den Lenker gehängt. Doch der Lenker war leer...

Trotz Suche vor Ort fand sich der Helm nicht, teilte die Polizei mit. Bei der Polizei geht man deshalb davon aus, „dass irgendwer den Helm jetzt als Trophäe in seiner Wohnung stehen hat“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Der Schaden ist nicht gerade klein, der Wert eines solchen Polizeihelms wird mit 1000 Euro angegeben.

Motorradpolizist bekam einen Ersatzhelm

Gesichert sei der Helm nicht gewesen, er war allerdings mit einem technischen Kabel am Motorrad angeschlossen, sagte der Sprecher. „Das hatte der Täter abgelöst.“ Ob der Motorradpolizist auch selbst Verantwortung hat für den Schaden werde geprüft. Noch aber gebe es keine Vorschrift, dass solche Helme beim Parken des Motorrads angekettet werden müssten.

Der Beamte habe sein Motorrad nach dem Einsatz aber mangels Helm letztlich nicht zur Wache schieben müssen, erklärte der Sprecher: „Wir haben zum Glück noch Ersatz-Helme.“

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und hofft auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Monheim, Telefon 02173/9594-6350.

(dae)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region