Insgesamt 48 Sterne-Restaurants gibt es in Nordrhein-Westfalen. Das ist eines mehr als der Guide Michelin im vergangenen Jahr aufzählte. Während sich in der Topliga der Restaurants mit zwei und drei Sternen nichts änderte, meldete der Gourmetführer in seiner Ausgabe für 2020 bei den Ein-Sterne-Lokalen einige Bewegung: Vier verloren die Auszeichnung fünf neue kamen dazu.

Guide Michelin: Vier Restaurants mit mehr als einem Stern

Auch 2020 wieder mit dabei sind aber zum Beispiel das Haus Stemberg in Velbert, die Essener Restaurants Schote und das Laurushaus sowie das Restaurant Hofstube in Schmallenberg.

Weiterhin werden vier Restaurants in Nordrhein-Westfalen mit mehr als einem Stern geführt. In NRW dürfen sich fünf Spitzenköche zu den frischgebackenen Sterne-Trägern zählen.

Sternerestaurants: Essener "Hannappel" neu im Bunde

Neu in dieser Liga spielt der „Setzkasten“ - ein Restaurant, das im Keller eines Düsseldorfer Supermarkts liegt. Münster hatte zuvor keines und nun gleich zwei Lokale dieser Klasse, das „Coeur D'Artichaut“ und das „ferment“. Neu im Bund der Häuser mit Stern sind auch „astrein“ in Köln und "Hannappel“ in Essen.

Ein Menü mit mehreren Gängen vom Sternekoch, dazu erlesene Weine, serviert von den aufmerksamsten Kellnern: Es gibt Menschen, die über Monate oder Jahre sparen, um einmal in den Genuss eines solchen Essens zu kommen. Eine Sternebewertung im Guide Michelin zieht Gäste an, für die Küchenchefs ist sie die größte aller Auszeichnungen.

85 Kritiker sind europaweit unterwegs, um für den renommierten Gourmetführer Restaurants zu klassifizieren. Die Kriterien: Qualität, Frische und fachgerechte Zubereitung der Zutaten, das Zusammenspiel der Geschmacksnoten sowie die Kreativität der Köche.

Mehrere Gänge plus Wein für Preise zwischen 78 und 435 Euro

Hintergrund Was die Anzahl der Michelin-Sterne bedeutet Schon einen einzigen Stern des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin zu bekommen, ist eine hohe Auszeichnung für ein Restaurant. So lässt sich die Anzahl der Sterne einordnen: Ein Stern: „Eine Küche voller Finesse – einen Stopp wert.“

Zwei Sterne: „Eine Spitzenküche – einen Umweg wert.“

Drei Sterne: „Eine einzigartige Küche – eine Reise wert.“

Das Vendôme in Bergisch Gladbach bietet die einzige Drei-Sterne-Küche des Landes und führt somit die Rangliste der Restaurants in NRW an. Das Restaurant unter der Leitung von Joachim Wissler ist das einzige Drei-Sterne-Haus im bevölkerungsreichsten Bundesland.

Zweifach besternt ist das Rosin in Dorsten. Küchenchef Frank Rosin kennen Viele aus dem TV ("Rosins Restaurants" auf Kabel Eins). Wie in Restaurants dieser Klasse üblich, setzt die Speisekarte auch auf die Neugier der Gäste.

Veganes Essen auch bei Sterneköchen auf dem Vormarsch

Die insgesamt 44 Ein-Sterne-Küchen in NRW sind nicht nur in großen Städten vertreten, sondern auch abseits oder am Rand der Ballungsgebiete, etwa in Euskirchen, Gummersbach oder Schmallenberg. Aber auch Düsseldorf hat zehn Lokale in der Klasse zu bieten und Köln neun. Mit den beiden Zwei-Sterne-Häusern hat die Domstadt die Nase vorn im Wettstreit der Nachbarstädte.

Aachen kommt auf zwei, Essen auf drei und Bonn auf zwei ausgezeichnete Küchen. „Vorkoster“ Fernsehkoch Björn Freitag hat mit seinem „Goldenen Anker“ in Dorsten weiter einen Stern, und auch Nelson Müllers „Schote“ in Essen bleibt gelistet.

Vier Restaurants verloren die Auszeichnung. Diese sind „Kaspars“ in Köln, „Nenio“ in Düsseldorf, „Am Kamin“ in Mülheim an der Ruhr und „Heldmann“ in Remscheid. Teils wurde das Konzept geändert oder die Häuser wurden geschlossen. Bundesweit haben 308 Restaurants Michelin-Sterne, es gibt zehn mit drei, 43 mit zwei und 255 mit je einem Stern. (Mit dpa)

Die Neuzugänge des Guide Michelin 2020:

Düsseldorf: Setzkasten*, 47 Euro exkl. Getränke

Setzkasten*, 47 Euro exkl. Getränke Essen: Hannappel*, Menü ab 53 Euro exkl. Getränke

Hannappel*, Menü ab 53 Euro exkl. Getränke Köln: Astrein*, Menü ab 89 Euro

Astrein*, Menü ab 89 Euro Münster: Coeur D’Artichaut*, Menü ab 75 Euro exkl. Getränke

Coeur D’Artichaut*, Menü ab 75 Euro exkl. Getränke Münster: ferment*

Die weiteren Sternerestaurants in NRW: