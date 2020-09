Dietrich-Oppenberg-Medienpreis: Das Lesen braucht eine Bühne

An Rhein und Ruhr. Die Stiftung Lesen und die Stiftung Presse-Haus NRZ haben auf der Zeche Zollverein in Essen den 20. Dietrich-Oppenberg-Medienpreis vergeben.

Die Stiftung Lesen und die Stiftung Presse-Haus NRZ haben am Mittwoch gemeinsam mit Isabel Pfeiffer-Poensgen, Kultur- und Wissenschaftsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, den 20. Dietrich-Oppenberg-Medienpreis vergeben. Die Auszeichnung geht an vier Journalistinnen und Journalisten, die in ihrer Arbeit die Bedeutung des Lesens herausragend thematisieren. Eine Jury aus Vertretern von Presse, den beiden Stiftungen und der Familie Oppenberg hat Beiträge aus Print, Online, Radio und Fernsehen gesichtet, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. März 2020 veröffentlicht wurden.

Die Auszeichnung ist mit 6000 Euro dotiert, die zwischen den drei besten Beiträgen und dem Sonderpreis aufgeteilt werden. Die Preisträgerinnen und Preisträger sind:

1. Preis: Moritz Aisslinger für seinen Artikel „Der Klang von Muschelkalk“, erschienen in der „Zeit“ am 7. März 2019. „Lyrik schreiben, bedeutet, Sprache als eine Möglichkeit zu entdecken.“ So formuliert es der Dichter Nico Bleutge, den Moritz Aisslinger in seinem Porträt vorstellt. Die Jury lobte: „In seinem Artikel

Sonderpreisträgerin Christina Horsten wurde live aus New York zugeschaltet. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

findet Aisslinger selbst eine Sprache voller Behutsamkeit und Präzision, die nichts weniger als den Zugang zu einem Menschen, dem Entstehungsprozess seiner Kunst und der ganzen Gattung Lyrik entfaltet.“

2. Preis: Angela Sommersberg für den Artikel „Helden wie Harry“, erschienen im Kölner Stadt-Anzeiger am 21. Dezember. Die Journalistin nimmt das Phänomen rund um den außergewöhnlichen Zauberlehrling unter die Lupe und erkundet mit viel Fingerspitzengefühl, was „gute“ Kinderliteratur ist, um junge Menschen fürs Lesen zu begeistern.

3. Preis: Alexandra Rudat für ihren Hörfunkbeitrag „Der Vorlesefriseur Danny Beuerbach“ bei Radio LORA München. Beuerbach schneidet Kindern kostenlos die Haare, wenn die ihm dabei aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen.

Live aus den USA zugeschaltet

Ein Sonderpreis ging an Christina Horsten, USA-Korrespondentin der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Beitrag „Subway Book Review“ beobachtet die Instagramerin Uli Beutter Cohen die den Geschichten nachspürt, die hinter der täglichen Lektüre in der U-Bahn darauf warten, entdeckt zu werden. Horsten wurde live vom Dach eines New Yorker Hochhauses in den Erich-Brost-Saal der Zeche Zollverein geschaltet, wo die Preisverleihung gestern stattfand. Erich Brost war im Jahr 1946 der erste Chefredakteur der NRZ. Später gründete er dann die WAZ.

NRW-Ministerin Pfeiffer-Poensgen gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträgern und dankte ihnen

Moderatorin Frederike Wnuk überraschte das Publikum – und offensichtlich auch die Serviererin – mit einem Zauberkunststück. Aus der NRZ floss echter Sekt. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

dafür, dass sie „mit ihren journalistischen Texten die Kraft des Lesens in die Mitte unserer Gesellschaft bringen.“ Sie betonte die Bedeutung von unabhängigen Journalisten und Medien: „Gerade in der Krise wächst das Bedürfnis nach verlässlicher Auskunft.“ Im sogenannten „postfaktischen Zeitalter“ trete allzu oft die Lüge scheinbar gleichwertig neben die Wahrheit. Da sei es umso wichtiger, dass es Journalisten gebe, die recherchieren, abwägen, mit Sorgfalt berichten und einordnen. „Das ist wichtig für den Zusammenhalt der Gesellschaft“, sagte die Ministerin. Dies zu fördern, sei auch Aufgabe von Regierungen, ohne allerdings Einfluss auf die Inhalte der Artikel zu nehmen. „Bleiben Sie dran an Ihrer wichtigen Arbeit“, sagte die Ministerin zu den Journalisten.

Die Preise überreichten NRZ-Herausgeber Heinrich Meyer, Vorstand der Stiftung Presse-Haus NRZ, und Dr. Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Sie betonten: „Ob Lyrik, Kinderliteratur, Vorleseevent oder Instagramstory – die Gewinnerbeiträge des 20. Dietrich-Oppenberg-Medienpreises zeigen, dass Lesen vielfältig, überraschend und aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken ist. In ihren Dossiers, Radiofeatures und Porträts inspirieren die Journalistinnen und Journalisten zur Lektüre, geben Denkanstöße und bilden Debatten ab. Damit verschaffen sie dem Lesen und seiner großen Bedeutung für Bildungs-und Chancengerechtigkeit eine notwendige, weithin sichtbare Bühne auf allen Kanälen.“

Der Preis und sein Namensgeber

Der Dietrich-Oppenberg-Medienpreis ist nach dem im Jahr 2000 verstorbenen Gründer und langjährigen Herausgeber der NRZ, Dietrich Oppenberg, benannt. Mit der Auszeichnung möchten die Stiftung Lesen und die Stiftung Presse-Haus NRZ ein Zeichen setzen für die Bedeutung des Lesens in einer freien Gesellschaft sowie eine lebendige Zeitungskultur fördern.