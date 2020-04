An Rhein und Ruhr Laschet und Spahn stehen bei einem Besuch in der Uniklinik dicht beieinander. Im Netz sorgt das für Unverständnis. Nicht der erste Foto-Fauxpas.

In Krisenzeiten können Bilder wirkmächtig sein. Wer es als politisch Verantwortlicher schafft, sich als anpackender Krisenmanager zu präsentieren, hat bei den Wählern einen Stein im Brett. Gerhard Schröder hätte womöglich die Bundestagswahl 2002 verloren, hätte es nicht die Bilder vom Elbehochwasser gegeben, auf denen er in Regenmantel und Gummistiefeln durch das verschlammte sächsische Grimma stapfte. Manchmal können Bilder aber auch das Gegenteil erreichen, und diese Erfahrung muss aktuell Ministerpräsident Armin Laschet machen.

Im Kampf gegen die Corona-Epidemie liefert sich Laschet derzeit ein politisches Fernduell mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der sich aktuell großer Beliebtheit erfreut, weil er im Freistaat als erster rigorose Maßnahmen umgesetzt hat. Politiker schauen immer über den Krisen-Horizont heraus. Krisen sind, ganz nüchtern betrachtet, auch politische Chancen. Wer sich jetzt in der Union profiliert, hat gute Chancen auf die Kanzlerkandidatur.

Laschet: Es geht um Leben und Tod

Tatsächlich punktet die Landesregierung, etwa bei der raschen und unbürokratischen Bewilligung der Hilfsgelder für die von der Krise betroffenen Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmer. Nordrhein-Westfalen war das erste Bundesland, das einen umfassenden Bußgeld-Katalog für Verstöße gegen das Kontaktverbot erließ. „Die Lage ist ernst. Es geht um Leben und Tod. Das strenge Kontaktverbot wird sicher helfen, das Ansteckungsrisiko schnell zu reduzieren“, verkündete Laschet am Dienstag vergangener Woche. In den Kommunen werden Verstöße seitdem geahndet, in etlichen Fällen wurden Bußgelder verhängt.

Auch bei der Einbringung des von der Opposition als verfassungswidrig kritisierten sogenannten Epidemie-Gesetzes, das unter anderem die Zwangsverpflichtung von pflegerischem und medizinischem Personal vorsieht, spielte NRW eine Vorreiterrolle. Man müsse Zustände wie im italienischen Bergamo verhindern, begründete der Ministerpräsident den Gesetzesvorstoß am Montag in Aachen.

In Aachen trug Laschet einen Mundschutz falsch

Dort entglitt Laschet das erste Mal die Macht über die Bilder. Bei einem Besuch der Uniklinik und der Einweihung eines „virtuellen Krankenhauses“ trug er einen Mundschutz, allerdings falsch, weil der nicht, wie vorgesehen, die Nase bedeckte. In den sozialen Netzwerken sorgten die Bilder für Spott und Häme. Auf seinem Twitter-Account reagierte Laschet selbstironisch mit einem kleinen Video, auf dem er sich die Maske richtig anzieht, Hashtag #sogehtsrichtig.

In der Düsseldorfer Uniklinik kam es am Dienstag jedoch zum nächsten Bilder-Fauxpas. Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, mit dem der Ministerpräsident im Team den CDU-Vorsitz erringen will, besuchten dort unter anderem die Wäscherei. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die beiden in einer Gruppe mehrerer Menschen und eng nebeneinander stehend Wäschekörbe betrachten. 1,5 Meter Abstand? Keine Gruppe mit mehr als zwei Menschen? Fehlanzeige.

Nutzer in sozialen Netzwerken: Gilt das Kontaktverbot nicht für unsere Politiker?

Die Reaktion in den sozialen Netzwerken ließ nicht lange auf sich warten. Die Bilder wurden hundertfach geteilt und kommentiert: „Gilt das Kontaktverbot nicht auch für unserer Politiker?“, fragten sich Nutzer, oder: „Was haben Sie an Ihren Maßnahmen nicht verstanden?“ Andere empörte sich schlicht: „Schlechte Vorbilder“ - oder griffen zu beißendem Spott: „Da bekommt das Wort ‚Abgeordnetenimmunität doch gleich eine tiefsinnige, zeitangepasste Bedeutung.“

Aus der Staatskanzlei hieß es zu den Bildern, dass man „medienöffentliche Termine“ möglichst so gestalte, „dass die empfohlenen Abstände eingehalten werden können“. Aber: „Selbstverständlich und naturgemäß kann es wie überall – besonders im beruflichen Kontext, der als Ausnahme ausdrücklich in der entsprechenden Rechtsverordnung vorgesehen ist – dazu kommen, dass sich Personen im seltenen Ausnahmefall kurzzeitig näher kommen als es der medizinisch empfohlene Abstand im Grundsatz vorsieht.“

Uniklinik Düsseldorf: Der Abstand hätte größer sein können

Die Pressestelle der Uniklinik Düsseldorf betont, dass während des Besuches die geltenden Regelungen weitgehend eingehalten wurden. Es habe jedoch einzelne Momente gegeben, in denen die Beteiligten näher zusammenrücken mussten, als es der medizinisch empfohlene Abstand vorsehe. „Für den sicheren Schutz vor einer Infektion hätte der Abstand in diesem Moment sicherlich größer sein können“, so der Sprecher der Uniklinik.

Für Josef Neumann, den gesundheitspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, gibt es für die Bilder keine Entschuldigung: „Das ist ein ganz schlechtes Vorbild. Der Ministerpräsident muss ein Vorbild sein. Er muss die verordneten Maßnahmen auch nach außen vertreten.“ Es nütze schließlich wenig, an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger zu appellieren, „wenn man sich selbst für Pressefotos anders verhält“, sagte Neumann der NRZ.

Die strengen Kontaktregeln sollen noch bis nach Ostern gelten. Mindestens.