Coronavirus in Düsseldorf: RKI meldet 41 Neuinfektionen

Düsseldorf. Das Robert-Koch-Institut hat für Düsseldorf innerhalb von 24 Stunden 41 Corona-Neuinfektionen registriert. Die Inzidenz sinkt am Montag.

In Düsseldorf wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 41 neue Corona-Fälle gemeldet (Stand 0 Uhr). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus liegt damit am Montag bei 17.174. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist minimal gesunken - von 51,8 am Sonntag auf nun 51,0. Bislang sind 276 Menschen in Düsseldorf im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Das RKI meldete am Montag keinen neuen Todesfall.

Die Stadt Düsseldorf hatte am Samstag mitgeteilt, dass bei einer Mitarbeiterin einer Düsseldorfer Arztpraxis die hochansteckende Coronavirus-Mutante B.1.1.7. nachgewiesen worden sei. Derzeit sucht das Gesundheitsamt bis zu 450 Kontaktpersonen. Eine Auswertung dazu werde frühstens am Montag erwartet.

Coronavirus in Düsseldorf: Die Lage am 01. März (auf Grundlage des RKI)

7-Tage-Inzidenz: 51,0 (Sonntag: 51,8).

51,0 (Sonntag: 51,8). Neuinfektionen : 41

: 41 Infektionen insgesamt : 17.174

: 17.174 Todesfälle insgesamt: 276

Der Lockdown geht weiter: Bund und Länder haben die bestehenden Regeln bis mindestens 7. März verlängert. Es bleibt bei den strengen Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. So sind private Treffen nur noch mit einer einzelnen Person außerhalb des eigenen Hausstandes möglich, plus betreute Kinder. Ab dem 22. Februar öffnen in NRW die Schulen wieder schrittweise. Lesen Sie hier, welche Regeln aktuell in NRW gelten.

Corona in Düsseldorf: Wichtige Infos zu den Zahlen

Die Werte der Stadt weichen zum Teil grundsätzlich von denen des Robert Koch-Instituts (RKI) ab. Das liegt an der zeitlichen Verzögerung bei der Veröffentlichung. Während das RKI seine Daten immer zum Stand 0 Uhr aktualisiert, kommen die Werte der Stadt normalerweise zur Mittagszeit. Da die Daten des RKI maßgeblich für weitere Beschränkungen und Maßnahmen im in Düsseldorf sind, aktualisieren wir diese Übersicht mit den RKI-Werten. Die tägliche Übersicht der Stadt finden sie hier.

Zum Teil sehr große Unterschiede bei den Daten gibt es immer wieder bei der Zahl der Genesenen und der aktuell am Virus erkrankten Menschen, die jeweils auf Schätzungen beruhen. Deswegen haben wir an dieser Stelle entschieden, auf die Darstellung dieser Zahl zu verzichten.

Für Fragen zum Thema „Coronavirus“ hat die Landeshauptstadt ein Informationsportal eingerichtet unter der Adresse: www.duesseldorf.de/corona

