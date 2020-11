In der Berichterstattung über Corona verwenden Experten und Politiker viele Fremdwörter und Abkürzungen. Im Video werden die häufigsten Corona-Begriffe erklärt.

Coronavirus Corona in Düsseldorf: Die 7-Tage-Inzidenz liegt nun über 200

Düsseldorf. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Düsseldorf steigt weiter an. Die Stadt meldete am Sonntag 190 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Die 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt weiter deutlich über dem kritischen Grenzwert von 50.

von 50.

Den Corona-Ticker für NRW lesen Sie hier.

Wie entwickelt sich Corona in Düsseldorf? In dieser Übersicht finden Sie die wichtigsten Nachrichten.

Die 7-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt am Sonntag laut Angaben der Stadt bei 200,5 (Vortag: 186,4). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Laut Stadt gab es insgesamt 190 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Die Stadt Düsseldorf hat ihre . An mehreren Straßen und Orten gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, für die Gastronomie greift eine Sperrstunde. Auch der Weihnachtsmarkt in Düsseldorf wurde bereits abgesagt.

Ab dem 2. November werden die Corona-Maßnahmen bundesweit verschärft. Das hat NRW dazu beschlossen.

Coronavirus in Düsseldorf: Die Lage am 1. November (laut Angaben der Stadt)

Neuinfektionen: 190

Infektionen insgesamt: 6080

Genesene insgesamt: 5379

Todesfälle insgesamt: 55

Derzeit Erkrankte: 646 (-108)

7-Tage-Inzidenz: 200,5

Für Fragen zum Thema „Coronavirus“ hat die Landeshauptstadt ein Informationsportal eingerichtet unter der Adresse: www.duesseldorf.de/corona