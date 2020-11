13 Verletzte bei Massen-Unfall auf A46 bei Grevenbroich

Grevenbroich. Ein Unfall mit insgesamt acht Fahrzeugen hat am Samstag auf der A46 bei Grevenbroich einen Großeinsatz ausgelöst. 13 Menschen wurden verletzt.

Die Autobahn war nach dem Unfall für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Neuss voll gesperrt. Drei Autos waren zusammengeprallt, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Ein Wagen habe sich gedreht und einer sei in die Leitplanke gekracht. In der Folge krachten fünf weitere Fahrzeuge zusammen, teilte am Samstag die Feuerwehr Grevenbroich mit.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz

Durch den Unfall kam es am Samstagnachmittag zu mehreren Kilometern Stau mit bis zu 45 Minuten Verzögerungen, berichtet der WDR Verkehrsfunk.

„Zum Glück wurde niemand im Fahrzeug eingeklemmt. Alle Beteiligten konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen“, schilderte Feuerwehr-Einsatzleiter Heiko Ratz die Situation. Von den insgesamt 23 betroffenen Personen in den Fahrzeugen seien 13 verletzt worden, jedoch niemand schwer.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zudem musste die Feuerwehr die Fahrbahnen von ausgelaufenem Öl und Kraftstoff säubern. (Red./mit dpa)