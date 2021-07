115.000 Unterschriften für mehr Artenschutz in NRW gesammelt

Düsseldorf. Mehr als 100.000 Unterschriften hat die Volksinitiative Artenvielfalt NRW gesammelt. Nabu, BUND und LNU sehen „Riesenchance“ für Kurswechsel.

Trotz der Hemmnisse in der Corona-Pandemie haben Umweltschutzverbände mit ihrer Volksinitiative mehr als 115.000 Unterschriften für besseren Schutz der Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Eine naturnahe Landwirtschaft, Artenschutz in der Stadt, wilde Wälder, Biotopverbünde, der Kampf gegen den Flächenfraß: Mit den Forderungen der Umweltschützer wird sich nun der Landtag beschäftigen müssen.

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Hirschkäfer gibt es zum Beispiel im Diersfordter Wald bei Wesel. Die stark gefährdeten Käfer lieben alte Eichenwälder, brauchen viel Totholz. Mehr Wälder sollten sich selbst überlassen werden, fordern die Naturschutzverbände. Foto: Eric Baccega / Imago

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Dramatisch sind die Rückgänge bei Feldvögeln: Beim Kiebitz ist der Bestand binnen 25 Jahren um 90% zurückgegangen auf jetzt weniger als 6000 Brutpaare in NRW, berichtet Birgit Königs vom Nabu. In der NRW-Volksinitiative wird ein Ausbau der naturverträglichen Landwirtschaft gefordert. Foto: Nabu

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Schmetterling des Jahres 2020: Der Grüne Zipfelfalter ist eigentlich anspruchslos, aber auch in NRW stark gefährdet. Er liebt lichte Wälder sowie die Waldmäntel an Wäldern und Heiden. Pestizid- und Düngeeinträge müssten verringert werden: "Und wir brauchen ein Aufforstungsverbot für Naturschutzgebiete", sagt Holger Sticht vom BUND. Foto: W. Schön / BUND

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Die Speer-Azurjungfer ist "Libelle des Jahres 2020". Sie kommt in Moorgebieten vor, ist aber in NRW fast ausgestorben. "Wir haben zu wenige Moore unter Schutz gestellt", sagt Holger Sticht vom BUND. Zum Teil seien die Schutzgebiete auch in einem schlechten Zustand. Foto: Michael Post / GdO / BUND

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Ein Gartenschläfer: Für diese Art weist die Rote Liste eine Gefährdung unbekannten Unmaßes aus. "Gartenschläfer ernähren sich unter anderem von Insekten, das Insektensterben dürfte hier eine Rolle spielen", sagt Holger Sticht. Grünflächen in Stadt und Vorstadt müssten stärker nach Bioversitätskriterien gepflegt werden Foto: Pröhl, fokus-natur.de / BUND NRW

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Die gefährdeten Kreuzkröten bewohnen Binnendünen und Flussauen, ersatzweise Kiesgruben und Industriebrachen. Biotopverbünde und eine Begreenzung des Flächenverbrauchs würden ihnen helfen, sagen die Naturschützer. Foto: Volker Herold / Funke Foto Services

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht 83% der Orchideen-Arten in NRW sind gefährdet - auch das Breitblätterige Knabenkraut (Foto), das auf Feuchtwiesen beheimatet ist. Viele Standorte seien überdüngt oder entwässert worden, klagt Holger Sticht vom BUND. Eine Wiedervernässung würde helfen, ebenso die Förderung von extensiver Mahd und Beweidung. Foto: Holger Dumke

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Ein Mauersegler: Die Zahl der Brutpaare geht zurück, weil Nistmöglichkeiten an Gebäuden achtlos wegsaniert werden. "In Städten muss mehr Rücksicht darauf genommen werden, dass dort eben nicht nur Menschen leben", meint Birgit Königs vom Nabu. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Viele Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen bedroht Eine Wildbiene fliegt eine Blume an: 50% der Wildbienenarten und Wespen in NRW sind gefährdet. Der Verlust von Lebensräumen setzt ihnen zu, sie reagieren auch sehr empfindlich auf Pestizide. Die von den Naturschützern geforderte Begrenzung des Flächenverbrauches sowie eine Dünge- und Pestizid-Reduktion dürfte auch ihnen helfen. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

14 Umzugskisten voller Unterschriftenlisten überreichten die Initiatoren Nabu, BUND und LNU an diesem Donnerstag (1. Juli 2021) in Düsseldorf an Landtagspräsident André Kuper (CDU). Die Verbände sehen „eine Riesenchance, den Natur- und Artenschutz in NRW umfassend in allen relevanten Handlungsfeldern der Landespolitik umzusetzen“.

Notwendige Marke schon im Februar erreicht

Die für eine Landtagsbefassung notwendige Marke von knapp 66.000 Unterschriften hatte die Volksinitiave bereits im Februar erreicht. Fast 100 Institutionen, Parteien, Verbände und Vereine unterstützen die Forderungen - darunter SPD und Grüne, die großen Zoos in Köln und Münster, die ökologischen Anbauverbände, ADFC und VCD, das Museum Koenig in Bonn, die Naturfreunde, die Imker und viele örtliche Initiativen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region