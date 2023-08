Polizei stoppt Motorrad - Tempo 102 auf Oberkasseler Brücke

Blick durch die Laserpistole: Ein Motorradfahrer raste am Mittwochabend mit mehr als 100 Stundenkilometern über die Oberkasseler Brücke in Richtung Luegplatz.

Düsseldorf. Ein Motorradfahrer aus Siegen ist am Mittwochabend in Düsseldorf über den Rhein gerast - mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Das wird teuer.

Erlaubt ist höchstens Tempo 50 - doch ein Motorradfahrer aus Siegen hat am Mittwochabend auf der Oberkasseler Brücke in Düsseldorf deutlich mehr ‘Gas’ gegeben: Mit 106 Stundenkilometern stoppten ihn Polizisten bei einer Geschwindigkeitskontrolle.

Die drei Prozent „Toleranz“, die dem 28-jährigen Biker mit der BMW abgezogen wurden, ändern nichts am Bußgeld, auf das er sich einstellen kann, berichtete am Donnerstag die Polizei: 560 Euro dürfte den Raser seine Aktion kosten - und zwei Monate Fahrverbot. >> Mehr Nachrichten aus Düsseldorf lesen Sie hier.

Tempokontrolle auf Oberkasseler Brücke: 40 Fahrer wurden gestoppt

Insgesamt 40 Motorrad- und Autofahrer seien bei der zweieinhalbstündigen Kontrolle in Fahrtrichtung Oberkassel von der Polizei gestoppt worden, darunter auch zwei Autofahrer, bei denen die Polizei per Laserpistole 92 und 88 Stundenkilometer festgehalten hatte. Wohlgemerkt: Auf knapp 700 Metern Strecke zwischen Tonhallen-Kurve und der ersten Ampel am Luegplatz.

„Wir haben nur die gestoppt, die im Anzeigen-Bereich zu schnell fuhren, also ab 16 Stundenkilometer zu viel“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. „Hier geht’s um die Sicherheit“, begründete er. Durch die Krümmung der Fahrbahn auf der Brücke sei der Fußgänger-Überweg zur Straßenbahnhaltestelle am Luegplatz erst spät zu sehen, erklärte er - „vor allem wenn man deutlich zu schnell fährt, werden Fußgänger gefährdet.“

(dae)

