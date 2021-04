Polizei muss Mann mit Schwert mit Schuss ins Bein stoppen

Hilden. Mit einem Schuss ins Bein hat die Polizei einen Mann im Hildener Stadtpark gestoppt. Er war mit einem Schwert auf die Beamten zugelaufen.

Durch einen gezielten Schuss in den Oberschenkel hat ein Polizist in Hilden einen Randalierer außer Gefecht gesetzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, waren die Beamten am Donnerstagabend gegen 21.10 Uhr in den Stadtpark gerufen worden, weil dort ein Mann mit einer Art Samuraischwert auf einer Parkbank sitzen sollte.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Als die Polizisten den 31-jährigen Hildener in der Grünanlage antrafen, forderten sie ihn auf, das Schwert niederzulegen. Stattdessen sei der dann aber auf die Beamten zugegangen. Auch auf den Einsatz von Pfefferspray habe der Mann nicht reagiert. Als der 31-Jährige den Polizisten immer näher kam, zog einer der Beamten seine Schusswaffe und traf das Bein des Hildeners.

Polizisten leisteten nach Schussabgabe Erste Hilfe

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die Polizisten Erste Hilfe. Der 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Mit Verweis auf den Notarzt erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft, dass bei ihm keine Lebensgefahr bestehe. Die Polizisten waren bei dem Einsatz unverletzt geblieben.

Ob sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen, die von einer Mordkommission unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf geführt werden. Auch die weiteren Hintergründe zu dem Vorfall waren zunächst unklar.