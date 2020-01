An Rhein und Ruhr. Im vergangenen Jahr kamen erneut rund 26.000 neue Asylbewerber nach Nordrhein-Westfalen. Das waren aber deutlich weniger als noch ein Jahr zuvor.

Zahl der neuen Flüchtlinge in NRW um 16 Prozent gesunken

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der neu nach Nordrhein-Westfalen gekommenen Flüchtlinge erneut gesunken. Wie das Landesflüchtlingsministerium gestern auf NRZ-Anfrage mitteilte, kamen im vergangenen Jahr 25.846 Asylsuchende nach NRW. Das sind rund 16 Prozent weniger als im Vorjahr, in dem 30.203 Asylsuchende gezählt wurden. Die höchste Zahl der Asylsuchenden wurde in NRW im Jahr 2015 verzeichnet, in dem 231.878 Flüchtlinge kamen.

Die Zahl der Abschiebungen scheint sich im vergangenen Jahr auf einem ähnlichen Niveau wie 2018 bewegt zu haben. Während im Vorjahr 6603 Flüchtlinge abgeschoben wurden, waren es bis Ende November 2019 insgesamt 5932. Die Gesamtzahl der Abschiebungen aus NRW soll Ende Januar vorliegen. (jes)