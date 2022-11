Wüst pflanzt Erinnerungsbaum für Opfer der Flutkatastrophe

Zum Gedenken an die 49 Toten der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen will Ministerpräsident H. Wüst (CDU) einen Erinnerungsbaum pflanzen.

Blankenheim. 49 Linden sollen im Kreis Euskirchen an die Opfer der Flutkatastrophe im Juli 2021 erinnern. Ministerpräsident Wüst pflanzte heute den 49. Baum.

Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch in Blankenheim einen Erinnerungsbaum gepflanzt. In der Gemeinde im stark von der Flut betroffenen Kreis Euskirchen wurden auf einer Naturschutzfläche der NRW-Stiftung bereits 48 Linden gesetzt. Wüst pflanzte jetzt den 49. Baum.

Die Bäume stehen für die 49 Menschen, die bei dem Hochwasser im Juli 2021 in NRW ums Leben gekommen waren. „Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat unser Land hart getroffen und bei vielen Menschen tiefe Spuren hinterlassen“, sagte Wüst. „Jeder der 49 Erinnerungsbäume steht für einen besonderen Menschen und dessen Leben sowie für Familien, die den Verlust ihrer Lieben verkraften müssen. Gerade für sie, aber ebenso für uns alle wünsche ich mir, dass dieser Ort inmitten der Natur auch ein Ort der Hoffnung und der Zuversicht für uns und kommende Generationen wird.“

Die Bürgermeisterin von Blankenheim, Jennifer Meuren, sagte: „Erinnerung und Trauer brauchen einen Platz, und die Gemeinde Blankenheim heißt alle herzlich willkommen, die im Schutz der 49 Linden innehalten wollen.“ Die Bäume hätten eine kraftvolle Botschaft: „Sie stehen für das Leben, das war, ist und kommt; sie zeigen, dass niemand in der Trauer allein sein muss, sondern einen Platz zum Anlehnen findet.“. (dpa)

