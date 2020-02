Wir sind Deutschland

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Idealerweise sollte Integration sich anfühlen wie morgens aufstehen. Ganz normal eben. Doch da ist immer jemand, der einen aus dem Schlaf reißt. Ein Essay mit Migrationshintergrund

Duisburg. Neulich in der Bahn. Schnell noch Zeitung lesen. Irgendetwas über Integration steht da. Schon wieder. Da sind jene, die danach verlangen. Jene, die sie verweigern. Und dann noch die, die sie für gescheitert erklären. Gemessen wird Integration an der Anzahl von qualifizierten Schulabschlüssen, die Kinder „mit Migrationshintergrund” machen, an Einschulungstests und Orientierungskursen, Einbürgerungsfragebögen und Deutschlernbereitschaft.

Täglich herausgerissen

Integrationswille wird abgelesen an Kopftüchern und Schnurrbärten, an Schweinefleisch-Verzehr und Schwarztee-Konsum – und seit dem Karikaturen-Streit auch an der Humorfestigkeit, die eigene Religion betreffend. Aber wie sieht das eigentlich aus, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an, integriert sein?

Mir fällt ein, wie oft ich schon an diversen Büffets mit der nett gemeinten Frage, ob ich denn Schweinefleisch essen dürfte, schon jäh aus der Integration gerissen worden bin. Oder mit der Frage, ob's diesen Sommer im Urlaub wieder „in die Heimat” geht. Es ist nämlich so: Integration fühlt sich im Idealfall ganz normal an. Wie immer. So wie morgens aufstehen oder verschlafen haben, wie Stress vor einer Prüfung oder Herzklopfen vorm ersten Date. Wie Dinge eben, die jeder so tut, ohne ständig darüber nachzugrübeln, woher man kommt und wohin man geht. Es ist nicht so, dass ich morgens wach werde und darüber nachdenke, wie integriert ich denn bin.

Vielleicht sollte ich das tun. Schließlich habe auch ich einen „Migrationsschatten”. Von selbstständiger Migration kann bei mir zwar nicht die Rede sein – ich lebe immer noch wenige hundert Meter Luftlinie von meinem Geburtsort entfernt. Aber meine Eltern, die sind so richtige Einwanderer. Die kommen aus Südostanatolien, aus jenem Teil vom wilden Kurdistan, der in der Türkei liegt. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen und irgendeinen blassen Schimmer von den Gebräuchen der Einheimischen sind die hier einst aufgeschlagen. So wie die Familien im Fernsehen bei „Goodbye Deutschland”. Das ist aber auch schon über 30 Jahre her – und wenn man mich fragt: verjährt.

Leben IN zwei Kulturen

Als ich noch ein Kind war, habe ich mich darüber gefreut, wenn ich für mein tolles Deutsch gelobt wurde. Wenn Sätze über Türken mit „. . . aber du bist ja zum Glück ganz anders” aufhörten. Wenn nicht auffiel, dass ich von Menschen großgezogen wurde, die anders essen, aussehen und ticken als der durchschnittliche Bewohner dieses Landes. Das war bestimmt keine Selbstverleugnung oder ein erster Schritt in Richtung Assimilation (vorsicht: böses Wort!). Es war der natürliche Wunsch, dazuzugehören.Und ich glaube, dass ich schon als kleines Gastarbeiterkind gefühlt habe, dass dies nur möglich ist, wenn ich mich so stark wie möglich anpasse. Wenn ich nicht auffalle, zumindest nicht mit etwas, das auf meine Herkunftskultur hinweist.

Später, als ich mir meiner selbst – und somit auch meiner Herkunft und auch meiner Umgebung – bewusst wurde, war klar, dass vielleicht einige andere, nicht jedoch ich selbst ein Problem damit habe, ein bisschen anders zu sein. Die meiste Zeit über ist es nämlich ziemlich lustig, in – nicht zwischen! – zwei Kulturen zu leben. Sprache, Religion, Humor, Essen – alles in doppelter Ausfertigung. Nicht schlecht, oder? „Nur kein Neid”, antworte ich mittlerweile gelassen, wenn jemand meint, mich darauf aufmerksam machen zu müssen, dass „wir in Deutschland sind” und „hier Deutsch gesprochen wird”.

Sprung über den Schatten

Klar kann man sagen, dass ich privilegiert bin. Mein Vater hat sich damals bewusst für einen Stadtteil entschieden, in dem fast gar keine Ausländer wohnten. Er wollte, dass seine Kinder gutes Deutsch sprechen. Dafür fiel sogar eine unserer Familiensprachen, Kurdisch, unter den Tisch. Unsere Ausbildung, und damit unsere Zukunft in diesem Land, war immer das Wichtigste. Und als ich nach dem Abi zuhause ausziehen wollte, sprang mein Vater über seinen anatolischen Schatten und rechtfertigte diese für ihn ungewöhnliche Entscheidung sogar vor seinen in ihrer Heimatkultur verharrenden Freunden und Bekannten. Ich habe viel Glück gehabt und bin meinen Eltern für vieles dankbar. Doch ich glaube trotzdem, dass es nicht nur an den Eingewanderten liegt, dass Integration funktioniert oder nicht.

Nein, ich bin vergangenen Sonntag nicht in der Köln-Arena gewesen, um dem türkischen Ministerpräsidenten zuzujubeln. Nicht nur, weil ich der Politik seiner Partei kritisch gegenüberstehe, sondern weil mich viel mehr interessiert, was Angela Merkel zu sagen hat. Bin ich deshalb schon integriert? So einfach läuft das nicht. Ich sage zwar „Ich bin Deutsche”, und das stimmt auf dem Papier sogar, doch irgendwas ist da, was nicht ganz in Ordnung ist. Irgendein Kloß im Hals, wenn ich Nazidemos im Fernsehen sehe. Wenn ich bei Diskussionen in Rechtfertigungsdruck gerate für irgendetwas Saublödes, das irgendjemand getan oder gesagt hat, der zufällig aus dem selben Land wie meine Eltern kommt.

Ich hatte aber auch einen Kloß im Hals, als ich die Bilder fahnenschwenkender Türken in Köln gesehen habe. Wie sehr sie sich aufgehoben und verstanden gefühlt haben bei „ihrem” Präsidenten. Wie wenig sie hier zu Hause sind, das hat uns dieser Auftritt perfekt vor Augen geführt. Alles Ungebildete, gescheiterte Existenzen, die sich der Aufnahmegesellschaft verweigern?

Ewig die selben Fragen

Nein, so einfach sollte man es sich nicht machen. In Istanbul, dem wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum der Türkei, habe ich hochqualifizierte, hochmotivierte, perfekt zweisprachige junge Menschen getroffen, die lieber in die ihnen unbekannte Heimat ihrer Eltern ausgewandert sind, als länger in ihrer eigentlichen Heimat, in Deutschland, zu bleiben, wo sie sich nicht angenommen und nicht akzeptiert fühlen. Wo sie befürchten, immer Menschen zweiter Klasse zu bleiben, oder zumindest ewig dieselben nervigen Fragen beantworten zu müssen.

Es geht um zu wenig ausländische Studierende an unseren Hochschulen und zu viele jugendliche Gewalttäter auf unseren Straßen. Um Unterdrückung von Frauen und bizarre Ehr- und Moralvorstellungen. Alles Dinge, die wichtig sind, und uns alle betreffen. Aber gesprochen wird über sie im Duktus des Wir-und-Ihr. Und plötzlich fällt mir etwas auf, das ich doch so gerne vergessen würde: Ich bin anders. Solange wir jedoch in dieser Art weiter über unsere gemeinsamen Probleme diskutieren, wird der Graben immer tiefer. Und Extremisten werden ein leichtes Spiel haben. Auf beiden Seiten. Integration ist nunmal auch Gefühlssache.

Meine persönliche wird wohl erst abgeschlossen sein, wenn ich nicht mehr darum gebeten werde, solche Texte zu schreiben wie diesen hier.

Rusen Tayfur ist Redakteurin der WAZ