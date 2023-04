Wilde Bienen, Rikschas und ein geheimnisvoller Totenkopf

Rikscha-Training in Gelsenkirchen.

Ohne Bienen kein Leben: Lässt die Sonne die Temperaturen im Frühjahr klettern, wagen sich die ersten Wildbienen aus ihren Nisthilfen hinaus. Da es immer weniger natürliche Unterkünfte für sie gibt, sind sie auf Hilfe angewiesen. Dabei gibt es einiges zu beachten, wie Susanne Rohlfing zu berichten weiß.

Licht-Gestalten: In Haus Opherdicke in Holzwickede sind Werke des Unnaer Künstlerpaars Maria und Wilhelm Buschulte zu entdecken. Da passt es gut, dass das historische Gebäude gerade restauriert wurde, wie Simone Melenk bei einem Besuch feststellte.

Die Kirche mit dem Totenkopf: Die kleine Kirche Santa Luciella in Neapel war schon fast verfallen, als eine Gruppe Studenten sich ihrer annahm. Dabei kam auch ein leicht gruseliges Geheimnis ans Tageslicht. Walter Bau hat sich vor Ort umgesehen.

Das Recht auf Wind in den Haaren: Rikscha-Fahrer tragen in Gelsenkirchen dazu bei, dass sich mobilitätseingeschränkte Menschen wieder als Teil der Gemeinschaft fühlen. Denis de Haas hat eine Probefahrt gemacht.

Mit der Kraft der künstlichen Sonne: In Jülich testen Firmen im Industriemaßstab, was sich mit solarer Energie machen lässt. Es ist die größte Anlage dieser Art weltweit. Was dort genau geschieht, hat sich Björn Hartmann angesehen.

Segeln in Athens blauer Lagune: Vor den Toren der griechischen Hauptstadt locken verträumte Buchten, versunkene Ruinenstädte, Oktopus-Gärten und Küstendörfer. Lesen Sie die große Reportage auf der Reise-Seite.

Der Volkswagen für Besserverdienende: Mit frischem Design und damals zeitgemäßer Technik startete vor 70 Jahren der Mercedes Typ 180/190 ins Wirtschaftswunderland der Nachkriegszeit. Lesen Sie auf der Autoseite die wechselvolle Geschichte des Modells.

Wie man sich bettet: ...so gesund fühlt man sich. Denn verunreinigte Laken können zu verschiedenen Allergien, Hautkrankheiten, Asthma und anderen Beschwerden führen. Was Sie dagegen tu können, lesen Sie auf der Gesundheitsseite.

Mord ist seine Spezialität: Der Schriftsteller Richard Osman feiert mit seiner Krimi-Reihe um den „Donnerstagsmordclub“ einen Bestseller-Erfolg nach dem anderen. Andreas Böhme hat sich mit dem Autor unterhalten.

Dazu: Aktuelle Berichte und Hintergründe aus der Welt des Sport. In der Fußballbundesliga muss die Mannschaft von Borussia Dortmund im Spiel gegen Union Berlin zeigen, ob sie das Debakel von München verkraftet hat. Auf Schalke 04 und den VfL Bochum warten richtungsweisend Partien im Abstiegskampf. Und die Bayern haben Christian Streichs Freiburger zu Gast. Für Spannung ist also gesorgt.

