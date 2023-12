Berlin Wolfgang Schäuble bewältigte zahlreiche politische Großereignisse. Auch der Deutschen Wiedervereinigung setzte er ein i-Tüpfelchen auf.

„Eine Entscheidung für Berlin ist auch eine Entscheidung für die Überwindung der Teilung Europas“, sagte Wolfgang Schäuble vor 32 Jahren im Deutschen Bundestag. Der Mann, der über Jahrzehnte hinweg die Geschicke der Bundesrepublik aus dem Hintergrund zu lenken schien, setzte auch der Deutschen Wiedervereinigung ein i-Tüpfelchen auf.

Nicht nur verhandelte er den Einigungsvertrag, prägte später das Spardiktat Griechenlands und sorgte mit der schwarzen Null für finanzpolitische Stabilität. Schäuble versetzte mit einer Rede 1991 auch die Deutsche Hauptstadt von Bonn nach Berlin.

Schäuble sorgt für fraktionsübergreifende Standing Ovation

Der CDU-Politiker sorgte mit einem flammenden Plädoyer für fraktionsübergreifende Standing Ovation. Denn dass Berlin zur Hauptstadt wird, schien nach dem Fall der Mauer nicht für alle Parlamentarier selbstverständlich.

Schäuble allerdings war sich seiner Sache sicher: „Deshalb gewinnt in dieser Entscheidung für mich die Tatsache Bedeutung, dass in 40 Jahren niemand Zweifel hatte, dass Parlament und Regierung nach der Herstellung der Einheit Deutschlands ihren Sitz wieder in Berlin haben werden“, so Schäuble.

Schäuble: Es geht nicht um den Wettkampf zweier Städte

Schließlich gehe es nicht um den Wettkampf zweier Städte, sondern um die Zukunft Deutschlands, sagte er in seiner Rede im Bonner Bundeshaus, für dessen Abschaffung er die Parlamentarier zu überzeugen versuchte. „Ob wir wirklich ohne Berlin heute wiedervereinigt wären? Ich glaube es nicht“, so der CDU-Politiker. „Das Symbol für Einheit und Freiheit, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit für das ganze Deutschland war immer Berlin.“

„Ich bitte sie herzlich: Stimmen Sie mit mir für Berlin“, sagte er abschließend. Schäuble, der auch in seiner Rede keinen Hehl aus seiner schwäbischen Identität machte, überzeugte am Ende den Bundestag, in die ehemals geteilte Stadt Berlin zu ziehen. 32 Jahre später scheint Berlin eine Selbstverständlichkeit. Ihr größter Fürsprecher ist am 27.12.2023 im Alter von 81 Jahren verstorben.

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Wolfgang Schäuble saß so lange im Bundestag wie kein anderer. Seine große Zeit begann 1989 als Bundesinnenminister, hier 1989 bei einem CDU-Parteitag. Foto: Harry Melchert / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Von 1984 bis 1989 war Schäuble Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes von Helmut Kohl. Foto: via www.imago-images.de / imago images/bonn-sequenz

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Wolfgang Schäuble, damals Bundesinnenminister, und der DDR-Staatsekretär Guenter Krause bei der Unterzeichnung des Einigungsvertrags in Berlin. Schäuble war bei der Wiedervereinigung einer der Verhandlungsführer. Foto: Wolfgang Kumm / picture alliance / dpa

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Ein enges Verhältnis verband Wolfgang Schäuble über lange Jahre mit Helmut Kohl. Später wurden beide erbitterte Gegner. Foto: Franz-Peter Tschauner / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Am 12. Oktober 1990 wurde Wolfgang Schäuble bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in seinem Wahlkreis in Oppenau/Mittelbaden von einem Attentäter durch zwei Schüsse aus einem Revolver schwer verletzt. Schäuble kämpfte sich zurück ins politische Leben und ist seitdem auf den Rollstuhl angewiesen. Foto: Norbert Försterling / picture-alliance / dpa

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Zeitweise war Wolfgang Schäuble Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU Bundestagsfraktion und CDU-Chef. Foto: Torsten Silz / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Nachfolgerin Schäubles an der CDU-Spitze wurde Angela Merkel. Foto: Thomas Köhler / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Am 22. November 2005 leistete Wolfgang Schäuble vor Bundestagspräsident Norbert Lammert seinen Amtseid als Innenminister. Foto: Peter Kneffel / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Das Verhältnis zwischen Schäuble und Merkel war nicht immer störungsfrei. Im Laufe der Jahre wurde Schäuble jedoch zu einem der engsten und wichtigsten Vertrauten der ehemaligen Bundeskanzlerin. Foto: Wolfgang Kumm / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Auf der Regierungsbank im Bundestag war Wolfgang Schäuble in verschiedenen Rollen viele Jahre präsent. Foto: Kay Nietfeld / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Seine Urlaube verbrachte Schäuble gern mit Ehefrau Ingeborg auf Sylt. Foto: Jens Kalaene / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Zwei, die sich nicht so gut verstanden: Wolfgang Schäuble und der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis lieferten sich während der Griechenland-Euro-Krise so manche Verhandlungsschlacht. Foto: Olivier Hoslet / DPA Images

Das Leben von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble in Bildern Sein letztes großes Amt als Bundestagspräsident hatte Wolfgang Schäuble bis 2021 inne. Insgesamt war er mehr als 50 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

