Wie läuft die Grippeschutzimpfung? Minister informiert

Düsseldorf. Die Grippeschutzimpfung bekommt in der Corona-Pandemie besondere Beachtung. In den vergangenen Jahren war das Interesse allerdings eher gering.

Angesichts der Corona-Pandemie steht die Grippeschutzimpfung noch stärker im Fokus als in den vergangenen Jahren. Es gilt Doppelinfektionen zu vermeiden sowie einen enormen Zulauf in den Arztpraxen und Krankenhäusern.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will mit Vertretern aus dem Gesundheitsbereich an diesem Dienstag (10.00 Uhr) über die Herausforderungen in der neuen Grippesaison berichten. Zu der Pressekonferenz im Landes-Gesundheitsministerium in Düsseldorf werden die Präsidenten beziehungsweise ein Vorstandsmitglied der Krankenhausgesellschaft NRW, der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe erwartet.

Empfehlung für Menschen ab 60 und Risikopatienten

Die Ständige Impfkommission hat die Influenzaimpfung für alle Menschen ab 60 Jahren, für chronisch Kranke, für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen und Menschen, die in einem Haushalt mit Risikopersonen leben oder Risikopersonen betreuen, empfohlen. Darauf hat das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen bereits hingewiesen. Auch Menschen mit erhöhter Gefährdung wie medizinisches Personal und Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr sollten sich demnach gegen Grippe impfen lassen.

In der Saison 2018/19 - und auch davor - war das Interesse an der Grippeschutzimpfung nach den bundesweiten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) jedoch eher gering. Nur rund ein Drittel der Senioren (35 Prozent) ließen sich nach den RKI-Angaben damals immunisieren. Bei Menschen mit chronischen Grundleiden war es etwa ein Fünftel bis die Hälfte.

Jeder Achte ließ sich 2019 impfen

In Nordrhein-Westfalen hat sich im vergangenen Jahr etwa jeder achte gesetzlich Versicherte gegen Grippe impfen lassen, wie aus Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) hervorgeht. Demnach gab es 2019 gut zwei Millionen Grippeschutzimpfungen bei etwa 16 Millionen Versicherten. Die KV Nordrhein rechnet auf Grundlage der Vorbestellungen des Impfstoffes der niedergelassenen Ärzte bei den Apotheken-Großzentren für ihr Gebiet mit einem deutlichen Anstieg der Grippe-Impfzahlen von 20 bis 30 Prozent.

Beim Robert-Koch-Institut geht man davon aus, dass das Verlangen nach einer Grippe-Impfung in der jetzigen Grippe-Saison steigt und möglicherweise die Menge des verfügbaren Impfstoffs übersteigt. Denn der wurde, wie in jedem Jahr, bereits im Februar - also kurz bevor die Corona-Pandemie in Deutschland volle Fahrt aufnahm - bei den Herstellern geordert und am Bedarf der damals noch laufenden Grippesaison bemessen.

Arztpraxen durften im Frühjahr Grippeimpfstoff nachordern

„Für den Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung beziehen die Vertragsärzte den Grippeimpfstoff als Sprechstundenbedarf über die Apotheke“, erklärt ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Wegen der Corona-Pandemie durften Arztpraxen jedoch im April nochmal Grippeimpfstoff nachordern ohne Regressforderungen der Krankenkassen befürchten zu müssen; der Bund hatte dies per Gesetzt ermöglicht.

In NRW hatten die Kassenärztlichen Vereinigungen daraufhin den Arztpraxen empfohlen, „ihre Vorbestellungen neu zu bewerten“, sagt der Ministeriumssprecher. Inwieweit zusätzlicher Grippeimpfstoff geordert wurde, sei derzeit nicht bekannt, hieß es zuletzt im Gesundheitsministerium. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe habe laut Ministerium bereits im Januar 2020 1,527 Millionen Impfdosen bestellt - gut 130.000 mehr, als in der Saison 2019/20 verordnet worden waren. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein sei - Stand Januar - von 1,383 Millionen Impfdosen ausgegangen. „Die tatsächlichen Bestellungen liegen erst nach der Abrechnung durch die jeweilige Apotheke vor“, erläutert der Ministeriumssprecher: „Dies passiert erst nach der Lieferung an die Praxen im Herbst.“

Unterdessen mahnten die Kassenärztlichen Vereinigungen zuletzt: Eine Grippe-Impfung ist zwar angesichts von Corona in diesem Herbst besonders wichtig, mache jedoch nicht für alle Menschen Sinn.