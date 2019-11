Wie das Dorf Mehrhoog gegen Nazis aufstand

Mehrhoog. Nazis machen sich in Hoerstgen breit. In Mehrhoog bei Hamminkeln kennt man das. Die Menschen dort haben Tipps für den Umgang mit Rechtsradikalen.

Als im Herbst vor vier Jahren Flüchtlinge in der Hogenbuschhalle untergebracht wurden, da zeigte sich, was sich in Mehrhoog verändert hat. Einige wenige Rechte pöbelten, sehr viel mehr Menschen packten mit an und unterstützten die Neuankömmlinge. Die Quelle der Welle dieser Hilfsbereitschaft, so glauben nicht Wenige, liegt in der Zeit, als das Dorf als „braunes Kaff am Niederrhein“ verschrien war, zugleich aber die Dorfgemeinschaft zusammenwuchs.