Polizei und Sicherheitsbehörden warnen vor einer neuen Betrugsmasche in Messenger-Diensten wie zum Beispiel WhatsApp, durch die allein in den ersten acht Monaten des Jahres 2022 ein Schaden von 22 Millionen Euro entstanden ist. Betroffen seien nicht nur ältere Menschen, sondern auch jüngere“, sagte der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, dieser Redaktion. Bislang seien von der Polizei 40.000 dieser Messenger-Betrugsfälle registriert worden.

WhatsApp: Neue Masche läuft immer gleich ab

Das Vorgehen ist laut Münch in der Regel in allen Fällen gleich: Die Betroffenen erhalten von einem vermeintlich vertrauten Absender eine Chat-Nachricht – allerdings mit einer unbekannten Nummer. Darin heißt es: „Mein altes Handy ist kaputt, dies ist meine neue Handynummer, lösche die alte und speichere die bitte ab.“ Tatsächlich stecke hinter der Nachricht jedoch ein Krimineller, der die Betroffenen laut Münch zunächst in eine Kommunikation verwickle, um so Vertrauen aufzubauen.

Münch: „Und irgendwann kommt die Nachricht, man müsse dringend Rechnungen bezahlen, aber das eigene Online-Banking funktioniere aufgrund des neuen Handys noch nicht.“ Wer dann der Bitte des vermeintlich Bekannten folgt und einen gewissen Betrag überweist, sieht sein Geld in der Regel nicht wieder. „Kriminelle verschicken diese Betrugs-Nachrichten massenhaft“, so Münch. In rund 30 Prozent der Fälle seien sie damit erfolgreich.

BKA-Chef Münch: Täter-Strategien wandeln sich rasant

Den Tätern auf die Spur zu kommen, ist laut Münch nicht einfach. „In der Cyberwelt wandeln sich die Täter-Strategien rasant, dort endet Kriminalität nicht an der nationalen Grenze“, so der BKA-Chef. Für die Polizei bedeute dies „einen enormen Mehraufwand“. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik gab es im vergangenen Jahr fast 137.000 Fälle von Cyberkriminalität – darunter Computersabotage, Computerbetrug und der Handel mit gestohlenen Daten.

Im Vergleich zum Vorjahr waren das 9500 Fälle (6,5 Prozent) weniger. Münch hatte aber schon bei der Vorstellung der Statistik vergangene Woche darauf hingewiesen, dass ein Vergleich der Fallzahlen für 2022 mit denen der beiden Vorjahre aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie „nur bedingt“ aussagekräftig sei.

