Weniger Coronafälle in der niederländischen Grenzregion

Kreis Kleve. Entlang der deutsch-niederländischen Grenze liegen die Werte in den Niederlanden deutlich niedriger. Am besten schneiden Arnheim und Zevenaar ab.

Die Corona-Inzidenz im Kreis Kleve lag am Freitag laut RKI bei 119,4 (siehe Seite 2). Doch wie sehen die Zahlen in der niederländischen Grenzregion aus? Um es kurz zu sagen: deutlich besser.

Das Corona-Dashboard des Gesundheitsamtes RIVM weist für die Gemeinde Berg en Dal eine Wocheninzidenz von 57 aus, in Nimwegen liegt sie bei 59, in Heumen bei 85. Ausreißer sind die Gemeinden Gennep mit 200 und Bergen mit 145.

Die 7-Tagen-Inzidenz in Arnheim liegt nur bei 37,2

Auf der anderen Rheinseite sind die Zahlen ebenfalls besser als im Kreis Kleve: Im Montferland liegt die Inzidenz bei 72, in der Oude Ijsselstreek bei 96, in Doetinchem bei 82, in Zevenaar bei 34, in Lingewaard bei 38 und in Arnheim bei 37,2.