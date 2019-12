Weihnachtszeit, Tannenbaumzeit. Aber warum? Eine Spurensuche in der Geschichte, von Rom bis Gelsenkirchen.

Essen. Er grünt nicht nur zur Sommerzeit und ist das Symbol für Lebenskraft: Die Digitale Sonntagszeitung auf Spurensuche von Rom bis Gelsenkirchen.

Letzte Zuflucht Frauenhaus: Wenn die Frau zum Sündenbock wird! Geschlagen, gedemütigt und verfolgt vom eigenen Partner. Frauenhäuser bieten Schutz vor häuslicher Gewalt – aber zu wenig Plätze. Eine Sozialarbeiterin berichtet.

Düsseldorferin besitzt über 18.000 Barbies

Bettina Dorfmann ist die Barbie-Königin. Die Ratingerin besitzt insgesamt über 18.000 Barbies und steht damit im Guinnessbuch der Rekorde. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Die Barbie-Königin: Eine Düsseldorferin besitzt über 18.000 Puppen. Bettina Dorfmann lebt von, für und mit der Mädchenzimmer-Ikone und gilt als die Expertin schlechthin, wenn es um die Puppen geht – auch zum Schätzen der Schätzchen, die bei Aktionen hin und wieder für fünfstellige Summen die Besitzer wechseln.

Wer wird Herbstmeister? Leipzig und Mönchengladbach treten im Fernduell an, Schalke will dranbleiben, um sich eine gute Ausgangsbasis für die Rückserie zu verschaffen. Dazu alles vom BVB-Spiel vom Freitagabend. Und, ach ja, die Bayern? Sind auch noch da…

Reportage aus dem Jesiden-Flüchtlingsdorf „Ruhrgebiet“

Dazu: Eine packende Reportage aus dem Jesiden-Flüchtlingsdorf „Ruhrgebiet“ im Norden des Irak, wo sich Mädchen und junge Frauen mit Fußballspielen vom Elend ablenken. Redakteur Jan Jessen war schon mehrfach vor Ort und schreibt über das Leben der Geflüchteten.

Rebecca Kerkhoff präsentiert in Essen ihr Mode-Label „Native Souls“ für die Serie „Aus dem Nähkästchen“. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Fröhliche Motive und Wohlfühlschnitte für Sie und Ihn bietet das Modelabel „Native Souls“ in seinen Läden in Essen und Bochum an. Das Label ist umweltfreundlich und sozial. Redakteurin Maren Schürmann stellt das junge Unternehmen vor.

Kartoffelsalat für Onkel Dagobert

Würstchen und Kartoffelsalat für Dagobert Duck: Weihnachten wird nämlich auch in Entenhausen gefeiert – aber eben auch Dagobert Ducks Geburtstag. Der Geizhals erblickte am 24. Dezember das Licht der Comic-Welt. Disney-Zeichner Carl Barks hat ihn dort vor 72 Jahren hineingestoßen.

Und: Stille Nacht in Klagenfurt. Die österreichische Stadt am Wörthersee ist im Sommer ein Besuchermagnet. Doch wie sieht es es in der kalten Jahreszeit aus, wenn die Landschaft von Schnee bedeckt ist? Eine überraschend farbenfrohe Adventsreise ins winterliche Kärnten.

