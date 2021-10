Wegen Corona: 2020 starben in NRW mehr Menschen als 2019

Düsseldorf. Die Corona-Pandemie hat die Sterbezahlen in NRW im Jahr 2020 deutlich steigen lassen. Haupt-Sterbeursachen sind aber nach wie vor andere.

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr die Zahl der Todesfälle in NRW merklich beeinflusst. Das hat das Landesamt für Statistik (IT NRW) am Freitag mitgeteilt. Demnach wurden im Jahr 2020 insgesamt 3,8 Prozent mehr Todesfälle registriert als im Jahr zuvor. So wurden im Jahr 2020 insgesamt 214.313 Todesfälle in NRW amtlich erfasst. Im Jahr 2019 waren 206.479 Todesfälle.

„Bei der Steigerung ist ein Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht von der Hand zu weisen“, sagt eine Sprecherin von IT NRW auf Anfrage. Das zeigt sich auch daran, dass es in einzelnen Monaten im Jahr 2020 - wie etwa im Mai - auffallend weniger Todesfälle gab, als in Vorjahren.

Laut den Sterbedaten von IT NRW waren 2020, als die Corona-Pandemie erstmals auch NRW erfasste, 7295 Menschen an der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19 gestorben, berichtete IT NRW.

Ćorona-Pandemie: Die meisten Covid-Toten 2020 gab es in November und Dezember

Auffallend ist auch, dass die Kurve der Sterbestatistik der der Corona-Wellen in NRW deutlich folgt: Allein im November und Dezember 2020 gab es zusammen 5179 Corona-Tote. In März und April, als die erste „Welle“ in NRW Raum griff, waren es zusammen 1210 Tote. Weitere insgesamt 1741 Menschen starben im Jahr 2020 laut IT NRW mit Covid als Begleiterkrankung – die Todesursache war aber eine andere.

Der Anteil der an Covid Gestorbenen an allen Todesfällen lag bei 3,4 Prozent, teilte IT NRW mit. Am höchsten war er zum Jahresende 2020: Im November lag der Anteil Covid-Toter bei 8,9 Prozent, im Dezember bei 16,1 Prozent.

Covid-Tote waren im Durchschnitt knapp 82 Jahre alt

Das durchschnittliche Sterbealter der an Covid Verstorbenen lag bei 81,8 Jahren und damit knapp drei Jahre höher als das aller Gestorbener. Bei Frauen, die an Covid starben, lag das Durchschnittsalter bei 84,5 Jahren, bei Männern bei 79,5 Jahren.

„Die Statistiker weisen darauf hin, dass bei den Covid-Toten auch Fälle enthalten sind, bei denen laut der Angaben auf der Todesbescheinigung nicht klar ersichtlich war, ob das Virus durch einen Labortest nachgewiesen oder die COVID-19-Infektion lediglich auf Verdacht dort vermerkt wurde“, teilt IT NRW mit. Eine Sprecherin erklärte, man plane zu einigen Aspekten noch detailliertere Auswertungen, soweit es die Datenlage erlaube. „Sehr dezidierte Aussagen zum Einfluss der Corona-Pandemie auf Sterbeursache können jedoch nur mit wissenschaftlichen Methoden ermittelt werden, bei denen noch andere Daten hinzugezogen werden müssten, die wir nicht haben“, sagte die Sprecherin.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen als häufigste Todesursache

Die meisten Covid-19-Toten im Verhältnis zur jeweiligen Gesamtzahl der Todesfälle wurden im Jahr 2020 in Remscheid (6,0 Prozent), im Kreis Olpe (5,9 Prozent) und in Wuppertal (5,8 Prozent) gezählt. Am geringsten war der Anteil in Leverkusen (1,4 Prozent), im Kreis Siegen-Wittgenstein (1,6 Prozent) und im Kreis Höxter (1,8 Prozent).

Die häufigsten Todesursachen waren Erkrankungen, die nicht zu den dezidierten Infektionskrankheiten gezählt werden: Bei den meisten Gestorbenen (29,8 Prozent) lag eine Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems vor, Krebs war bei 24,2 Prozent der Gestorbenen die Sterbeursache. An dritter Stelle der Todesursachen lagen psychische und Verhaltensstörungen (6,5 Prozent), bis auf acht Fälle Abweichung gleichauf mit Krankheiten des Atmungssystems, bei denen aber weder Krebs noch Covid-19 mit gezählt wurden.

Auch Hitzewelle hat 2020 zu vielen Todesfällen geführt

Grundlage der Daten waren die Angaben im Totenschein, teilt IT NRW mit, wie sie die den Tod bescheinigenden Ärztinnen und Ärzte angegeben hatten.

Nach Aussage des Bundesamtes für Statistik (Destatis) haben im Jahr 2020 vor allem drei Aspekte die Sterbezahlen beeinflusst: Eine schwache Grippewelle in der Saison 2019/2020, eine starke Hitzeperiode im Sommer und die Corona-Pandemie. Dabei lag die Zahl derer, die an Covid 19 gestorben waren, im Dezember 2020 bundesweit 32 Prozent über dem mittleren Wert der Vorjahre, weshalb im Zusammenhang mit Corona von Übersterblichkeit geredet werden kann. „Im Juni 2020 fiel eine auffällige Erhöhung der Sterbefallzahlen mit einer Hitzewelle zusammen“, teilt Destatis mit: „Die Corona-Pandemie hat sich im Jahr 2020 ab Ende März erstmals auf die Entwicklung der Sterbe­fallzahlen ausgewirkt.“

