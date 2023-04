Wasserknappheit in Vilanova de Sau in Spanien.

Sonntagszeitung Wasser in Not, Stimmen im Kopf, Dirigent hinter der Bühne

Essen. Die Ressource Wasser wird knapp. Was tun, wenn man Stimmen hört? Ein Iserlohner kennt die Stars. Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Wenn das Wasser knapp wird: Wird Wasser zur Mangelware, hat das drastische Folgen für Mensch und Umwelt. Luisa Herbring hat mit Experten gesprochen und erklärt, wie es um die lebenswichtige Ressource in Deutschland steht.

Fremde Stimmen im Kopf: Zwischen drei und sieben Prozent aller Menschen in Deutschland hören Stimmen. Psychische Erkrankungen zählen zu den Hauptursachen. Nun gibt es einen neuen Ansatz zur Behandlung.

Dirigent hinter der Bühne: Als Regieassistent ist Carsten Malkus aus Iserlohn ganz dicht dran an Showgrößen wie Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Barbara Schöneberger oder Carolin Kebekus – und trotzdem bleibt er immer unsichtbar im Hintergrund. Andreas Thiemann hat hinter die Kulissen geblickt.

Organe aus dem 3D-Drucker: Die Bundesregierung fördert Tech-Unternehmen in Millionenhöhe. Doch es gibt Grenzen. Björn Hartmann hat die neue Technik auf, nun ja, Herz und Nieren geprüft.

Wird James Bond jetzt woke? Darf James Bond im Jahr 2023 noch sexistischer Macho sein? Und kann Miss Marple so reden, wie es heute tabu wäre? Über die korrekte Wortwahl in Literatur-Klassikern ist ein Kulturkampf entbrannt.

Das Echo des Reggae: Mit seinem Buch „Dub-Konferenz“ taucht Helmut Philipps tief ein in die titelgebende jamaikanische Musikkultur. Dennis Drögemüller hat sich mit dem Buch befasst.

ADHS bei Erwachsenen: Hyperaktivität und verminderte Aufmerksamkeit – das wirkt sich nicht nur bei Kinder aus. Was kann man tun, wenn die Störung auch später auftritt? Lesen Sie dazu unsere Gesundheitsseite.

Fit wie ein Turnschuh: Bisweilen bringt selbst ein Großserienhersteller wie BMW Seltenheiten auf die Straße. Für das Z3 Coupé musste man 1998 kein Millionär sein. Der einst erschwingliche Sportler hat aber preislich angezogen, wie Sie auf unserer Autoseite lesen.

Im Wolkenzug dem Himmel ganz nah: Im Nordwesten Argentiniens geht es auf mehr als 4000 Metern Höhe über Gleise dahin. Willkommen in Salta und Jujuy. Lesen Sie unsere große Reportage auf der Reiseseite.

Dazu: Aktuelle Berichte und Hintergrund-Artikel aus der Welt des Sports. In der Fußball-Bundesliga muss das Team von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt zeigen, ob es die Schmach von der Partie in Stuttgart verdaut hat. Für den VfL Bochum (gegen Wolfsburg) und Schalke 04 (in Freiburg) geht es wieder um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Diese und viele andere Artikel lesen Sie in der Digitalen Sonntagszeitung.

