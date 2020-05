Berlin. Die AfD wirft mit Andreas Kalbitz einen ihrer radikalsten Vertreter raus. Jetzt stehen der Partei unruhige Zeiten bevor. Eine Analyse.

Die AfD hat in ihrer immer noch kurzen Geschichte viele Wendungen erlebt: Was an einem Tag wahr war, konnte am nächsten schon falsch sein. Doch eine Regel galt bislang immer: Wer sich mit dem „Flügel“ anlegt, verliert. Mit dem Rauswurf von Andreas Kalbitz aus der Partei steht das nun in Frage – und die AfD möglicherweise vor dem nächsten erbitterten Kampf.

In einer knappen Abstimmung entschied der Bundesvorstand der Partei am Freitag, dem Brandenburger Landes- und Fraktionschef die Mitgliedschaft in der Partei abzuerkennen. Ausschlaggebend war laut Partei, dass Andreas Kalbitz nach Überzeugung der Mehrheit des Bundesvorstandes bei seiner Aufnahme die frühere Mitgliedschaft in der rechtsextremen und heute verbotenen „ Heimattreuen Deutschen Jugend “ (HDJ) sowie bei den Republikanern verschwiegen hatte.

Kalbitz’ Kontakte zur rechtsextremen Szene schon länger bekannt

Die HDJ, 2009 vom Innenministerium verboten, steht auf der sogenannten Unvereinbarkeitsliste der AfD: Wer Mitglied in einer der Organisationen auf der Liste ist oder war, kann nicht AfD-Mitglied werden. Dass Kalbitz Kontakte zur HDJ hatte, war dabei seit längerem bekannt: 2018 zeigte das ARD-Magazin „Kontraste“ Fotos, die die Teilnahme des ehemaligen Brandenburger AfD-Chefs an einem Pfingstlager der Bewegung belegten. Auch seine Zeit bei den vom Verfassungsschutz beobachteten Republikanern war bekannt. Lesen Sie hier: AfD-Mann Kalbitz räumt Teilnahme an Neonazi-Aufmarsch ein

Lange Zeit war das kein Problem für Kalbitz‘ Arbeit in der Partei: Er führt seit 2017 die Landtagsfraktion in Brandenburg, wurde 2019 – mit einer hauchdünnen Mehrheit – erneut in den Bundesvorstand gewählt. Doch mit der Einstufung des „Flügels“ als rechtsextrem durch den Verfassungsschutz war der Druck gewachsen. Denn der „Flügel“ – inzwischen auf Drängen des Vorstands offiziell aufgelöst – ist von Kalbitz kaum zu trennen.

Während Björn Höcke das bekannteste Gesicht der Parteiströmung ist, galt Kalbitz als der Organisator: Anders als viele Parteikollegen kommuniziert er nicht über soziale Netzwerke, dafür umso mehr per Telefon. Wie effektiv das Netzwerk des Brandenburgers ist, haben schon viele Gegner des „Flügels“ erfahren müssen. Auch interessant: Verfassungsschutz warnt vor „Scheinauflösung“ des „Flügels“

Jörg Meuthen geht auf Distanz zum „Flügel“

Doch unter dem Auge des Verfassungsschutzes wurde der „Flügel“ zum Problem, die Beobachtung der Gesamtpartei steht im Raum. Parteichef Jörg Meuthen, früher gern gesehener Gast bei „Flügel“-Treffen, ging deshalb auf Distanz und schlug in einem Interview sogar vor, der „Flügel“ könne ja eine eigene Partei gründen. Denn die ostdeutschen Landtagswahlen, wo „Flügel“-dominierte Landesverbände große Erfolge für die Partei eingefahren hatten, sind vorbei. Der Parteichef blickte auf Westdeutschland und die Bundestagswahl – und fürchtete Stimmeinbußen wegen des Brandmals der Radikalen.

In der Partei, die Einigkeit nach außen wichtig nimmt, war das mit großem Unmut aufgenommen worden. Der Parteichef stand unter Beschuss – der Bundesvorstand zwang ihn, öffentlich zurück zu rudern. Noch in der Nacht zu Freitag hatte eine Gruppe von AfD-Mitgliedern den Vorstand in einem Schreiben aufgefordert, Meuthen wegen seines Vorgehens gegen Kalbitz rauszuschmeißen.

Viele Beobachter hatten Meuthen deshalb gedanklich schon eingereiht bei vergangenen Parteichefs wie Bernd Lucke und Frauke Petry, die beide gestürzt waren beim Versuch, sich gegen das Rechtsaußen-Lager der Partei durchzusetzen.

Sieben Stimmen gegen, fünf für Kalbitz

Am Freitag hat Meuthen den Machtkampf vorerst für sich entschieden, sich so Spielraum verschafft. Doch das Abstimmungsergebnis zeigt, wie zerrissen die Partei in dieser Frage ist. Sieben Stimmen gegen Kalbitz, fünf für ihn, eine Enthaltung – klare Positionen sehen anders aus. Und der geschasste Brandenburger Landeschef hatte namhafte Unterstützer: Die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel erklärte nach der Entscheidung knapp, sie halte das Verfahren für juristisch angreifbar.

Alexander Gauland, Co-Fraktionschef und Ehrenvorsitzender der Partei, wurde deutlicher: Er halte das Ergebnis „für falsch und für gefährlich für die Partei“, wie er der ARD sagte. Auch Meuthens Co-Chef Tino Chrupalla stimmte gegen die Aberkennung der Mitgliedschaft.

Der AfD steht damit wohl ein weiterer Streit ins Haus. Auch wenn der „Flügel“ offiziell nicht mehr aktiv ist, sind seine Anhänger immer noch auf vielen Positionen. Dass sie Meuthen und seinen Verbündeten einfach das Feld überlassen, ist unwahrscheinlich. Die ersten Solidaritätsbekundungen ließen nicht lang auf sich warten: „Wir stehen zu unserem Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz“, schrieb die Brandenburger Landes- und Fraktionsvize Birgit Bessin gemeinsam mit den Abgeordneten Dennis Hohloch und Andreas Galau bei Facebook.

Torben Braga, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD in Thüringen und Sprecher des dortigen Landesverbands, nannte die Entscheidung „unfassbar“ und „nicht nachvollziehbar“. Stephan Brandner, stellvertretender Parteichef, erklärte auf Twitter, die Partei brauche nun dringend einen Bundesparteitag, auf dem jedes Mitglied des Vorstands die Gründe für seine Entscheidung darlegen könne. „Ich war übrigens bei den Fünfen“, schrieb er – denen, die für Kalbitz gestimmt hatten.

Kalbitz kündigt juristisches Vorgehen gegen Beschluss an

Dass in der AfD, die in der Corona-Krise in Umfragen an der 10-Prozent-Marke festhängt, mit dieser Entscheidung Ruhe einkehrt, ist unwahrscheinlich. Der Keil zwischen den ehemaligen „Flügel“-Anhängern und dem Rest der Partei steckt seit dem Freitag noch ein bisschen tiefer. Unklar ist auch, ob die Entscheidung Bestand haben wird: Kalbitz hat angekündigt, juristisch gegen die Aberkennung der Mitgliedschaft vorzugehen. Ob er Fraktionschef im Brandenburger Landtag bleibt, ist unklar. Noch ist zur Causa Kalbitz also nicht alles gesagt – und auch nicht von jedem. Von Björn Höcke ist seit der Entscheidung nichts zu hören gewesen.