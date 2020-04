Die Pandemie hat das Leben weltweit eingefroren – das Social Distancing bremst die Ausbreitung des Coronoavirus allmählich. Allerdings steuern gleichzeitig die Volkswirtschaften auf eine heftige Rezession zu. Und das ist keine abstrakte Gefahr. Alleine in Deutschland sind Millionen Existenzen gefährdet: Klein-Unternehmer, Gastronomen, Einzelhändler rutschen sehr rasch in die Pleite, wenn die schmalen Rücklagen aufgebraucht sind.

Lebenswerke, Zukunftspläne werden zerstört. Und man wird sehen, wie rasch auch das Hilfspaket der Regierung aufgebraucht ist, wenn allen geholfen werden soll. Wenn die Politik den harten Lockdown nicht innerhalb der kommenden drei Wochen beendet, könnten am Ende die Fundamente der Staatlichkeit gefährdet sein. Und wer jetzt denkt, solche Aussichten seien reine Panikmache der „Wirtschaftslobby“, der möge nach Süditalien schauen. Wenn die Menschen verzweifeln, dann reagieren sie mit Aufruhr.

Königsweg: Das Virus kontrollieren - dann die Auflagen lockern

Allerdings ist die Pandemie auch unerbitterlich: Solange es keinen Impfstoff gibt, wird die Zahl der täglichen Toten unweigerlich wieder steigen, wenn die Regeln des allgemeinen Social Distancing allzu rasch aufgehoben werden und die Rahmenbedingungen ansonsten die gleichen bleiben.

Der Königsweg aus dem Dilemma ist also ziemlich klar vorgezeichnet: Die Auflagen lockern – und dennoch die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle halten. Wie das geht, machen und Südkorea, Taiwan, Singapur und Japan bereits vor: Am Ende geht es bei der Pandemie-Bekämpfung vor allem darum, die Risikogruppen zu schützen. Und das wiederum schafft man, indem man sehr schnell und präzise feststellt, wer aktuell das Virus verbreitet und wer mit diesem Verteiler in Kontakt war. Massentests wären eine Lösung. Aber derzeit ist es nicht möglich, die Zahl der Tests einfach auszuweiten.

Das Zauberwort heißt: smart Distancing, statt social Distancing

Aber man könnte die vorhandenen Kapazitäten deutlich gezielter einsetzen, um statt einem allgemeinen Social Distancing ein „Smart Distancing“ zu erreichen: Also die Isolation lediglich jener Menschen, die entweder bereits erkrankt sind oder Kontakt zu Erkrankten hatten. Das würde es ermöglichen, die Bewegungsfreiheit der Gesunden wieder zu vergrößern.

Und hier soll der sogenannte Corona-Tracker zum Einsatz kommen: Es handelt sich um eine App auf dem Smartphone. Ein Erkrankter notiert in ihr, dass er positiv getestet wurde - oder diese Meldung erfolgt automatisch nach einem positiven Testergebnis. Die App hat auf der Basis der einer Bluetooth-Software (eine automatisierte Geräteerfassung im näheren Umfeld) gleichzeitig aufgezeichnet, wer sich in der Inkubationszeit für einen definierten Zeitraum (15 Minuten) im Zweimeter-Radius befunden hat oder akut befindet und gibt ihrerseits automatisch einen Alarm an die Smartphones der Betroffenen, die sich wiederum umgehend testen lassen und sich nötigenfalls in Quarantäne begeben können.

Das Prinzip beruht auf Freiwilligkeit und Datenlöschung

Die Apps, die in den oben genannten asiatischen Staaten zum Einsatz kommen, sind allerdings nicht vereinbar mit der europäischen Datenschutz Grundverordnung: Sie speichern die per Bluetooth übermittelten Bewegungsmuster, und zum Teil haben staatliche Stellen Zugriff auf die App-Daten und können somit Quarantäne-Maßnahmen auch behördlich verordnen. Deswegen wird derzeit in Europa unter hohem Druck an Lösungen gearbeitet, die den gesetzlichen EU-Vorgaben entsprechen: Die Anwendung der App soll auf Freiwilligkeit basieren und die gesammelten Daten sind durch Verschlüsselung anonymisiert: Es werden keinen Namen gespeichert (sondern lediglich randomisierte IDs vergeben), und die Daten werden nach Ablauf der Inkubationszeit sofort wieder gelöscht.

Die Datenschützer haben jedenfalls gegen die geplante Lösung keine Einwände. Es gibt allerdings Zweifel, ob der auf Freiwilligkeit beruhende Einsatz der App die gleiche Wirkung entfalten kann, wie ihre Pendants in Asien. Zudem verfügen nur 80 Prozent der Bundesbürger über ein Smartphone.

Es ist ein Appell: mehr Bewegungsfreiheit bei genügend Vernunft

In einem Interview hatte jedoch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) betont, sie gehe davon aus, dass die Bürger sich vom Einsatz der App überzeugen lassen, wenn sie sehen, dass die Daten anonym und gesichert sind und tatsächlich Infektionsketten unterbrochen werden. Und wenn damit klar wird, dass dieser Weg es ermöglicht, den Lockdown endlich zu lockern. Die App kann also dazu beitragen, die Schäden und die Folgen der Pandemie einzugrenzen. Und wer vernünftig ist, wählt diesen Vorteil.

