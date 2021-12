Warum „mehr Optimismus wagen“ die gute Botschaft ist

Das Weihnachtsfest sollte uns Anlass sein zu sagen: Das Positive gibt uns Kraft – gerade in diesen Zeiten.

Was sind die paar Querdenker-Demonstrationen gegen die vielen Menschenschlangen, die tagtäglich vor den Impfzentren anstehen? Sind diese Impfschlangen nicht die wirklichen Demonstrationen unserer Zeit? Das schrieb mir jetzt unser Leser Dietrich Horstmann aus Duisburg. Er möchte, dass nicht die Wirren und Verbohrten die Schlagzeilen beherrschen, sondern die große Mehrheit der Bevölkerung, die sich vernünftig und solidarisch verhält. Oder in anderen Worten: mehr Optimismus wagen. Welche Botschaft könnte besser zum Weihnachtsfest passen?

Tatsächlich gibt es mehr Gutes als Schlechtes in der Welt. Doch leider ist es so, dass viele Menschen eher auf das Negative anspringen. Und die meisten Medienleute springen mit. Zumindest muss man sich diesen Umstand immer wieder in Erinnerung rufen.

Erst kürzlich zeigte die Flutkatastrophe in vielen Teilen von NRW, welche Kraft Mitgefühl und Solidarität in unserem Land entfalten können. Zig Millionen Euro, auch von Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, wurden für die Familien im Katastrophengebiet gespendet. Zahllose Handwerker und Helfer machten sich kurzerhand auf den Weg, um Häuser und Wohnungen zu reparieren, Trümmer fortzuräumen oder Menschen einfach beizustehen. Und dies bis auf den heutigen Tag. Gibt es einen besseren Beweis dafür, dass unsere Gesellschaft so viel Gutes und Positives in sich trägt?

Hilfe wurde jedoch nicht nur den Flutopfern zuteil. Knapp sechs Milliarden Euro haben die Deutschen in diesem Jahr an Spenden an Hilfsorganisationen oder Kirchen überwiesen. Am spendabelsten waren übrigens die mehr als 70-Jährigen. Doch erstmals ist die Bereitschaft der jungen Leute zum Spenden gestiegen. Auch das ist eine bemerkenswert erfreuliche Entwicklung. Und sie unterstreicht, dass unsere Gesellschaft eben nicht gespalten ist, wie so oft erzählt wird, sondern trotz aller Unkenrufe sehr wohl solidarisch und mitfühlend ist. Zumindest in der großen Mehrheit.

Damit einher geht ein gesteigertes Interesse an Politik. Wer hätte das gedacht, nachdem über Jahre von Verdrossenheit die Rede war? Heute wird wieder mehr diskutiert und gestritten, das ist gut für eine Demokratie, sofern Anstand und Respekt gewahrt bleiben. Schließlich ist die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren wieder gestiegen, auch darum war die Wahl im September so spannend.

Natürlich sind all diese positiven Nachrichten kein Anlass, nur noch durch die rosarote Brille zu blicken. Doch das Positive gibt uns Kraft, um gegen Unrecht, Unmenschlichkeit, Hunger und Kriege aufzustehen und anzureden. Und um sich zu wappnen gegen jene Zeitgenossen, die dumm-grölend und verhöhnend unsere Demokratie und unser Gemeinwesen zerstören wollen.

Aus diesem Grund müssen die vielen Guten lauter und deutlicher werden, zivilisiert, aber bestimmt. Dies ist der beste Weg, um die Feinde des menschlich-demokratischen Miteinanders klein zu halten. Zum Weihnachtsfest ist das doch eine gute Botschaft.

Und die Sache mit Corona und Omikron bekommen wir dann auch noch geregelt. Mehr Optimismus wagen – das gilt wohl in jeder Lebenslage.

Die NRZ-Redaktion wünscht Ihnen und Ihren Lieben optimistische Feiertage.

