Wärme aus Kuhmist, Hamburger aus Grillen und ein Derby

Essen. Hilft Biogas durch die Energiekrise? Wie schmecken Insekten? Und die „Mutter aller Derbys“. Unsere Themen in der Digitalen Sonntagszeitung.

Strom und Wärme aus Mist: Taugt Biogas im Kampf gegen die Energiekrise? Das Ende des russischen Billig-Gases macht es attraktiv. Aber seine Öko-Bilanz ist nicht makellos, wie Matthias Korfmann bei einem Besuch in einer Biogas-Anlage feststellte.

Zwischen Kampfsport und Kunst: Detlev Kümmel ist bekannt als cleverer Experte in „Bares für Rares“. Auch beim Hobby ist er nicht zimperlich, wie Andreas Thiemann bei einem Besuch bei dem Lüdenscheider erfuhr.

Die Mutter aller Derbys: Zum 100. Mal treten in Kürze Schalke 04 und Borussia Dortmund in der Bundesliga gegeneinander an. Die sportliche Rivalität der beiden Ruhrgebiets-Klubs ist legendär. Uli Homann hat dem Mythos nachgespürt.

Kachelöfen – kuschelig wie bei Oma: Nicht erst seit der Energiekrise steigt die Nachfrage nach den Geräten. Sie können nach Wunsch gefertigt werden - sind aber nicht billig, wie Sie auf unserer Wirtschaftsseite lesen.

Italien testet Grillen-Burger: Gastronomische Innovation kommt bei den Italienern meist nicht gut an, exotische Kulinarik fasst weniger Fuß als in anderen Ländern. Doch jetzt entdecken Gastronomen Insekten als Superfood. Micaela Taroni hat’s mal probiert.

„Melancholie ist für mich ein Motor“: Annett Louisan ist eine verlässliche Größe im deutschsprachigen Pop-Chanson. Jetzt ist sie mit neuen Liedern auf Tour. Was die Fans erwartet, verrät sie im Interview mit Steffen Rüth.

Gesundes Essen am Arbeitsplatz: Die Frage der Mahlzeiten stellt sich nicht nur bei Schichtarbeit. Wer sein Mittagessen zum Beispiel direkt am Schreibtisch verspeist, macht einiges falsch. Wie es besser geht, lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite.

Die glücklichen Löwen von Okinawa: Der Süden von Japan vereint traumhafte Natur, herzliche Gastfreundschaft und faszinierende Traditionen. Eine davon steigt den Menschen hier förmlich aufs Dach. Lesen Sie die große Reportage auf unserer Reiseseite.

VW Passat – der familientaugliche Dienstwagen: Vor 50 Jahren entstand am Mittellandkanal ein Kombi-Klassiker, der sich über 30 Millionen mal verkaufte und sogar den Käfer übertrumpfte, wie Sie auf der Autoseite lesen.

Das macht ein Tätowierer: Für die ewigen Bilder auf der Haut braucht es Feingefühl – und gute Hygieneregeln. Gesetzlich geregelt ist der Beruf aber nicht, wie auf der Karriereseite zu lesen ist.

Dazu: Aktuelle Berichte und Hintergründe aus der Welt des Sports. Das steht das Duell der Revierclubs VfL Bochum gegen Schalke 04 auf dem Programm. Für beide Abstiegskandidaten zählt nur ein Sieg. Und wie steht Borussia Dortmund nach dem Freitagabendspiel gegen RB Leipzig da? Und: Die Formel 1 startet in die neue Saison mit dem Großen Preis von Bahrain.

